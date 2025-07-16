海地警方掃毒查獲1噸古柯鹼 海上駁火毒販3死1傷

海地官員15日表示，在販毒嫌疑人的船隻（左）上繳獲超過1噸的古柯鹼，示意圖。（法新社）

2025/07/16 13:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海地官員15日表示，警方攔查涉嫌運毒的船隻，與販毒嫌疑人在海上駁火，最終3名嫌犯都被當場擊斃，在他們的船隻上查獲超過1噸毒品古柯鹼。

據《美聯社》報導，海地檢察官皮耶（Jeir Pierre）15日指出，警方這次的行動在海地北部海岸托爾圖島（Tortue Island），此前已接獲通報有毒販涉嫌在此轉運毒品，皮耶提到，由於缺乏資源，警方長期以來一直推遲在該地採取行動，直到近日1名警察局長請求派1艘船在托爾圖島周圍使用，才有額外的配備使用。

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皮耶說明，警方13日接近1艘涉嫌販毒的船隻，命令船員舉起雙手就逮，對方卻拒絕要求、還先開槍，警方立即開槍反擊，最後販毒嫌疑人3死1傷，而本次行動沒有任何員警受傷，隨後也在船隻上查獲超過1噸的古柯鹼。

美國財政部在2024年曾對海地前總統馬德立（Michel Martelly）實施制裁，指控其濫用職權，並協助國內運輸古柯鹼等毒品至美國，之後更聲稱，海地許多政商界精英長期以來一直參與販毒活動，並與製造海地暴力事件的團夥有聯繫。

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