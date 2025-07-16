古巴勞工部長遭強烈譴責後辭職 此前稱乞丐都是假的

古巴勞工和社會保障部長費托14日發表爭議言論後引發批評，15日辭職。（擷自X@MartaEFeito）

2025/07/16 12:30

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕古巴勞工和社會保障部長費托（Marta Elena Feito）14日發表爭議言論，稱古巴只有偽裝成乞丐的人，引發強烈批評，於15日請辭。古巴總統府在X上表示，費托已承認錯誤並提交辭呈。

根據《美聯社》報導，費托14日在國民議會委員會代表面前說「我們見過一些人，表面上是乞丐，但看看他們的手和衣服，能發現他們是偽裝成乞丐的。古巴沒有乞丐。」

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費托還嚴厲批評在垃圾場翻找垃圾的人，稱他們回收材料是為了「轉售而不納稅」。她還補充，清潔擋風玻璃的人用賺來的錢「喝酒」。

費托言論迅速傳播，引發彈劾呼聲。連古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）也抱持批評態度。狄亞士卡奈沒在X上沒具體指名，而是提到費托參加的國民議會委員會會議，稱會議在處理脆弱性問題上缺乏「敏感性」。

目前古巴正經歷經濟危機，面臨嚴重通膨和物資短缺，大部分民眾被迫過著朝不保夕的生活，街頭貧民人數雖不算太多，但確實顯著增加。古巴當局14日報告稱，2024年古巴國內生產毛額（GDP）下降1.1%，過去5年累計下降11%。

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