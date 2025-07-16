為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    古巴勞工部長遭強烈譴責後辭職 此前稱乞丐都是假的

    古巴勞工和社會保障部長費托14日發表爭議言論後引發批評，15日辭職。（擷自X@MartaEFeito）

    古巴勞工和社會保障部長費托14日發表爭議言論後引發批評，15日辭職。（擷自X@MartaEFeito）

    2025/07/16 12:30

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕古巴勞工和社會保障部長費托（Marta Elena Feito）14日發表爭議言論，稱古巴只有偽裝成乞丐的人，引發強烈批評，於15日請辭。古巴總統府在X上表示，費托已承認錯誤並提交辭呈。

    根據《美聯社》報導，費托14日在國民議會委員會代表面前說「我們見過一些人，表面上是乞丐，但看看他們的手和衣服，能發現他們是偽裝成乞丐的。古巴沒有乞丐。」

    費托還嚴厲批評在垃圾場翻找垃圾的人，稱他們回收材料是為了「轉售而不納稅」。她還補充，清潔擋風玻璃的人用賺來的錢「喝酒」。

    費托言論迅速傳播，引發彈劾呼聲。連古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）也抱持批評態度。狄亞士卡奈沒在X上沒具體指名，而是提到費托參加的國民議會委員會會議，稱會議在處理脆弱性問題上缺乏「敏感性」。

    目前古巴正經歷經濟危機，面臨嚴重通膨和物資短缺，大部分民眾被迫過著朝不保夕的生活，街頭貧民人數雖不算太多，但確實顯著增加。古巴當局14日報告稱，2024年古巴國內生產毛額（GDP）下降1.1%，過去5年累計下降11%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播