南韓高級餐廳甜點用「螞蟻」調味 老闆喊不知違法

螞蟻示意圖。（歐新社）

2025/07/16 14:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾一間知名高級餐廳近日因一道風味獨特的「螞蟻雪酪」捲入風波。該店長期使用螞蟻作為調味原料獲饕客好評，雖主廚辯稱「並不知情螞蟻為禁用食材」，但仍無法免責，因違反《食品衛生法》遭南韓食品醫藥品安全處舉報並移送檢方，目前正接受調查。

綜合韓媒報導，這家位於江南區的高級創意韓餐廳，以融合在地食材與國際元素聞名，主打的一道甜點「螞蟻雪酪」採用泰國及美國進口螞蟻淋於冰品上，據稱能帶來「自然清爽的酸味」。該道菜從2021年起推出，迄今已售出約1.2萬份，為餐廳創下1.2億韓元（約新台幣253萬元）營收。

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根據南韓現行法規，螞蟻並不在合法食用昆蟲名單中。南韓政府目前僅允許10種昆蟲（如蚱蜢、黃粉蟲、蠶蛹等）可作為食品原料。違反規定者，最高可處5年有期徒刑或罰款5000萬韓元（約新台幣105萬元）。

南韓食品醫藥品安全處10日表示，該餐廳在2021年4月至2025年1月間持續違法進口與使用螞蟻，並透過媒體、節目大方介紹這道料理。雖主廚辯稱「並不知情螞蟻為禁用食材」，但仍無法免責。

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