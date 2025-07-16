柬埔寨養巨鼠掃地雷 30年清除110萬枚

掃雷專家飼養甘比亞巨鼠來協助清除地雷，資料照。（美聯社）

2025/07/16 12:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨有許多過去戰亂時期遺留下的地雷，據了解，已經在柬埔寨造成數千人傷亡。為解決此問題，掃雷專家飼養甘比亞巨鼠來協助清除地雷，據2022年的資料指出，自1992年開始以來，已掃除約110萬枚地雷。

據《美聯社》報導，柬埔寨掃雷專家會飼養甘比亞巨鼠做為掃除地雷的幫手，這種動物長可達45公分，體重可達1.5公斤，專家利用其敏銳的嗅覺，訓練牠們在聞出火藥的味道時能即時發出信號通知，隨後團隊就可以進行拆除作業。

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比利時非政府組織APOPO是人道主義排雷組織，負責在世界各地培訓和部署囓齒動物探測小組，APOPO管理員斯雷蒙（Mott Sreymom）表示，與這些老鼠一起工作時總是能找到地雷，牠們從不會出現失誤。

除了培養探雷鼠外，APOPO還組建了探雷犬隊，APOPO技術調查犬隊現場管理者扎卡里亞斯（Alberto Zacarias）提到，與其他動物相比，狗和老鼠會更加優秀，這是因為牠們很容易訓練指令，由於其對人類態度很友好，因此更容易學習命令。

據2022年柬埔寨政府排雷進度報告顯示，自1992年正式開始行動以來，已清除了超過110萬枚地雷，以及約290萬枚其他戰爭遺留爆炸物。斯雷蒙指出，這些探雷鼠是排雷行動的大功臣，且牠們非常友好，對訓練員來說就如同家人一樣。

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