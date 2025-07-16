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    共和黨眾議員推動公開艾普斯坦文件 強調正義與資訊透明

    共和黨眾議員馬西發起「解除請願書」，允許就發布艾普斯坦文件進行全院投票。圖為馬西。（彭博社）

    共和黨眾議員馬西發起「解除請願書」，允許就發布艾普斯坦文件進行全院投票。圖為馬西。（彭博社）

    2025/07/16 11:46

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）15日宣布，他將啟動一項不太可能的程序性舉措，以強制針對發布與已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件進行投票。

    根據《政客》報導，馬西和加州民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）共同發起一項「解除請願書」（discharge petition），旨在繞過領導層，允許就發布文件進行全院投票，前提是該請願書獲得218名議員簽名。

    馬西還在X上表示，美國人都應該知道艾普斯坦檔案裡有什麼，誰牽涉其中，以及腐敗的程度有多深，並強調美國民眾被承諾過正義與資訊透明。

    解除請願策略很少奏效，許多多數黨成員即使支持其基本前提，也不願與自己領導人對抗，但共和黨內部因川普政府對艾普斯坦調查處理方式產生分歧。

    艾普斯坦是一位聲名狼藉金融家，在被控性交易後死於獄中。美國司法部聲稱，沒證據表明他有客戶名單或被謀殺，一些共和黨人呼籲政府披露更多資訊。連眾議院議長強生（Mike Johnson）都向司法部公開呼籲，公布所有與艾普斯坦相關的檔案。

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