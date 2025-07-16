烏克蘭換總理！39歲「美女談判專家」獲提名 接手戰時內閣

烏克蘭39歲的副總理兼經濟部長斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）預計將接任總理一職。（法新社資料照）

2025/07/16 11:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）15日宣布請辭，為總統澤倫斯基一場旨在強化對美關係與戰爭機器的重大政府改組，拉開了序幕。根據美聯社報導，這場高層人事異動，甚至可能牽動烏克蘭駐美大使的人選。

澤倫斯基14日已證實，他已邀請現年39歲的副總理兼經濟部長斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）接任總理一職。斯維里登科被視為傑出的談判專家，曾在美烏礦產協議中扮演關鍵角色，並頻繁代表烏克蘭與西方夥伴進行國防與經濟重建的高層對話。

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不過此番內閣更替尚待烏克蘭最高拉達（國會）表決通過，且具體安排尚未明朗。此時正值俄軍對烏前線施壓升高，飛彈與無人機對城市的襲擊也愈發頻繁。儘管美國總統川普14日承諾將提供更多由歐洲付款的武器，但基輔官員仍迫切希望能鎖定華盛頓的長期支持，以應對川普政府可能隨時抽身的擔憂。

分析人士指出，這次人事佈局的真正核心，可能是一場連環調動。澤倫斯基近期曾表示，他認為什米加爾會是個好的國防部長。此舉若成真，將能釋出現任國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov），使其接替現任大使馬卡羅娃（Oksana Markarova），成為新的駐美大使，進而強化對華盛頓的溝通。

現年43歲的烏梅洛夫於2023年9月在一系列貪腐醜聞後接任國防部長，雖力圖改革，但外界批評國防部的管理不善問題依舊。接下來，這項重大的人事改組案，仍需在戰火中提交國會進行表決，其後續發展備受關注。

烏克蘭總理什米哈爾宣布請辭，啟動戰時政府的重大改組。 （歐新社資料照）

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