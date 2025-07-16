為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    星際天體「3I/Atlas」疑為最古老彗星 專家：有機會爆出壯觀彗尾

    「3I/Atlas」在7月1日被發現，很快就被確認為史上第3個闖入太陽系的星際天體，同時也被歸類為彗星，這個星際彗星直徑可能高達24公里，以時速21萬公里的速度飛向太陽，預估10月下旬通過近日點後，永遠離開太陽系。（路透）

    「3I/Atlas」在7月1日被發現，很快就被確認為史上第3個闖入太陽系的星際天體，同時也被歸類為彗星，這個星際彗星直徑可能高達24公里，以時速21萬公里的速度飛向太陽，預估10月下旬通過近日點後，永遠離開太陽系。（路透）

    2025/07/16 11:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕史上第3個闖入太陽系的星際天體「3I/Atlas」，已被科學家歸類為彗星，最新研究顯示這顆彗星很可能起源於銀河系的「厚盤」，其年齡可能比太陽系還要古老約30億年，若得到證實，將成為迄今為止人類所觀測到的最古老彗星。

    據《生活科學》（LiveScience）網站報導，「3I/Atlas」在7月1日被發現，很快就被確認為史上第3個闖入太陽系的星際天體，同時也被歸類為彗星，這個星際彗星直徑可能高達24公里，以時速21萬公里的速度飛向太陽，預估10月下旬通過近日點後，永遠離開太陽系。

    有研究團隊使用電腦模型模擬了「3I/Atlas」彗星的可能起源地，赫然發現這顆彗星很可能起源於銀河系的「厚盤」，這裡的恆星比太陽系古老數十億年，由於彗星是由圍繞新恆星的原行星盤殘餘物組成，因此「3I/Atlas」很可能同樣古老，研究人員指出：「這很可能是我們迄今為止見過的最古老的彗星」，不過這項新發現尚未經過同行評審，還需要進行更多觀測才能確定這顆彗星的具體年齡。

    專家預測，厚盤內的行星系統可能擁有豐富的水，這意味著「3I/Atlas」可能富含水冰，如果是這樣，隨著太陽蒸發彗星外層，這顆彗星很可能在未來幾個月內爆發出一條巨大的彗尾，最佳時間可能是2025年末至2026年初，不過這顆星際彗星肉眼無法觀測，需要使用觀星望遠鏡才有辦法一睹其風采。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播