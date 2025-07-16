星際天體「3I/Atlas」疑為最古老彗星 專家：有機會爆出壯觀彗尾

「3I/Atlas」在7月1日被發現，很快就被確認為史上第3個闖入太陽系的星際天體，同時也被歸類為彗星，這個星際彗星直徑可能高達24公里，以時速21萬公里的速度飛向太陽，預估10月下旬通過近日點後，永遠離開太陽系。（路透）

2025/07/16 11:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕史上第3個闖入太陽系的星際天體「3I/Atlas」，已被科學家歸類為彗星，最新研究顯示這顆彗星很可能起源於銀河系的「厚盤」，其年齡可能比太陽系還要古老約30億年，若得到證實，將成為迄今為止人類所觀測到的最古老彗星。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，「3I/Atlas」在7月1日被發現，很快就被確認為史上第3個闖入太陽系的星際天體，同時也被歸類為彗星，這個星際彗星直徑可能高達24公里，以時速21萬公里的速度飛向太陽，預估10月下旬通過近日點後，永遠離開太陽系。

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有研究團隊使用電腦模型模擬了「3I/Atlas」彗星的可能起源地，赫然發現這顆彗星很可能起源於銀河系的「厚盤」，這裡的恆星比太陽系古老數十億年，由於彗星是由圍繞新恆星的原行星盤殘餘物組成，因此「3I/Atlas」很可能同樣古老，研究人員指出：「這很可能是我們迄今為止見過的最古老的彗星」，不過這項新發現尚未經過同行評審，還需要進行更多觀測才能確定這顆彗星的具體年齡。

專家預測，厚盤內的行星系統可能擁有豐富的水，這意味著「3I/Atlas」可能富含水冰，如果是這樣，隨著太陽蒸發彗星外層，這顆彗星很可能在未來幾個月內爆發出一條巨大的彗尾，最佳時間可能是2025年末至2026年初，不過這顆星際彗星肉眼無法觀測，需要使用觀星望遠鏡才有辦法一睹其風采。

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