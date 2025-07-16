點名中印巴3國！北約秘書長：對俄貿易恐遭「次級制裁」重擊

北約秘書長呂特週三警告，如果巴西、中國和印度等國家繼續與俄羅斯貿易，將可能受到「次級制裁」重擊。（歐新社）

2025/07/16 13:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北約秘書長呂特（Mark Rutte）週三（16日）警告，如果巴西、中國和印度等國家繼續與俄羅斯進行貿易，可能會受到「次級制裁」的嚴重打擊。

據《路透》報導，呂特週三與美國國會參議員會晤時，發表了上述言論。

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美國總統川普（Trump）已宣布重啟向烏克蘭提供武器，並於週一（14日）威脅稱，如果未來50天內無法達成停戰協議，將對購買俄國能源的買方實施制裁，徵收稅率100%的「次級關稅」（secondary tariff）。

呂特週一與川普會面，並同意了新的制裁措施。

週三接受記者訪問時，呂特說：「我提醒這3個國家，若你現在身處北京或德里（Delhi），若你是巴西總統，你可能需要了解這個問題，因為這可能對你造成沉重打擊。」

呂特進一步稱：「所以請打電話給普廷（Vladimir Putin），告訴他必須認真對待和平談判，否則將對巴西、印度和中國造成巨大衝擊。」

美國共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）對川普宣布的新措施表示讚賞，但直言50天的期限令他擔憂。「普廷將試圖利用這50天贏得戰爭，或者透過屠殺和盡可能獲取更多土地當作談判籌碼，為停戰協議做足準備。」

呂特稱，歐洲將提供資金，確保烏克蘭在和平談判中處於最佳位置。他強調，根據與川普達成的新協議，美國現在將「大規模」向烏克蘭提供武器，「不僅是防空系統，還有飛彈，還有由歐洲人支付的彈藥」。

被問及是否有意向烏克蘭提供遠程飛彈時，呂特說：「這既是防禦性質，也兼具進攻性質。……事實上，五角大廈、北約歐洲盟軍最高司令（SACEUR）和烏克蘭方面目前正共同研究這個問題。」

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