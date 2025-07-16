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    曾問澤倫斯基能否深入打擊俄首都 川普改口「不該瞄準莫斯科」

    川普被爆料曾鼓勵烏克蘭對俄羅斯領土進行深度打擊，川普15日否認此說法。（路透）

    川普被爆料曾鼓勵烏克蘭對俄羅斯領土進行深度打擊，川普15日否認此說法。（路透）

    2025/07/16 10:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國《金融時報》15日引述知情人士說法，指出美國總統川普曾鼓勵烏克蘭對俄羅斯領土進行深度打擊，川普甚至在電話中問烏克蘭總統澤倫斯基「能否打擊莫斯科」。川普15日否認此說法，同時強調澤倫斯基不應該把莫斯科設為打擊目標。

    綜合外媒報導，《金融時報》引述知情人士說法指稱，川普7月4日與澤倫斯基通話時在電話中詢問：「弗拉迪米爾（澤倫斯基的名字），你能打到莫斯科嗎？聖彼得堡也行嗎？」澤倫斯基則回應：「只要你給我們武器，絕對可以。」

    川普15日在白宮受訪時被問到「澤倫斯基是否應該攻擊莫斯科」時，川普告訴在場媒體：「不，他不應該瞄準莫斯科。」而且他並沒有計畫要向烏克蘭提供遠程飛彈。當被問及現在是否站在烏克蘭這一邊時，川普說「我不選邊站」，並宣稱他站在「人類這一邊」，強調「我想阻止殺戮」。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在一份聲明中表示，《金融時報》為了吸引點閱率而斷章取義，他們早已惡名昭彰。李威特強調：「川普總統只不過問了一個問題，而非鼓勵進一步殺戮。川普總統不斷努力地阻止殺戮、終結這場戰爭。」

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