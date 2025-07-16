以色列襲擊加薩93人死亡 聯合國發現兒童營養不良現象加劇

加薩衛生官員15日表示，以色列新一輪攻擊導致90多名巴勒斯坦人死亡，其中包括數十名婦女和兒童。（法新社）

2025/07/16 10:58

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加薩衛生官員15日表示，以色列新一輪攻擊導致90多名巴勒斯坦人死亡，其中包括數十名婦女和兒童。聯合國同日指出，自以色列3月嚴格限制食品進口後，加薩兒童營養不良率上升許多。

根據《美聯社》報導，加薩衛生部聲稱，過去24小時內已有93名在以色列空襲中喪生的遺體被送往加薩各家醫院，另有278人受傷。衛生部並未具體說明死者中婦女和兒童的總人數。

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希法醫院說，14日晚間加薩城泰勒哈瓦區一所房屋遭遇致命襲擊，導致屋內19名家庭成員喪生。死者包括8名婦女和6名兒童。同一地區一頂安置流離失所者的帳篷也遭遇攻擊，造成1名男子、1名婦女及其2名孩子死亡。

加薩北部沙蒂（Shati）難民營也遭遇襲擊，導致1名68歲巴勒斯坦立法機構哈瑪斯成員以及1名男子和1名女子及其6名孩子死亡。

另外聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，6月在診所篩檢加薩近1.6萬名5歲以下兒童，發現其中10.2%患有嚴重營養不良。相較之下，3月篩檢的近1.5萬名兒童中，營養不良率為5.5%。

事實上自3月以色列加強長期封鎖後，專家就警告加薩將出現飢荒。根據負責協調援助的以色列軍事機構COGAT最新數據，自5月放鬆封鎖後，以色列平均每天允許69輛卡車運送包括食物在內的物資，這遠低於聯合國所說的維持加薩人口所需的每天數百輛卡車數量。

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