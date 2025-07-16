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    慘況曝！洪水灌爆紐約地鐵成瀑布 紐澤西州2死宣布進入緊急狀態

    美國紐約地鐵站遭洪水肆虐，畫面怵目驚心。（路透）

    美國紐約地鐵站遭洪水肆虐，畫面怵目驚心。（路透）

    2025/07/16 11:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國東岸近日遭遇強風暴雨侵襲，其中紐約州及紐澤西州遭強烈雷暴與暴雨侵襲，紐約地鐵站洪水傾瀉如瀑、路線大規模停駛，紐澤西州則傳出兩人溺斃，災情遍及機場、高速公路與鐵路，紐澤西州緊急宣布進入災難狀態。

    綜合外媒報導，14日晚間紐約市突遭雷雨狂襲，多處地鐵站淹水成災，從通道、樓梯、排水蓋及縫隙湧入，宛如瀑布衝進月台甚至車廂，乘客被迫站上座位躲避。全市472個地鐵站中，有20站緊急關閉、16站列車延誤或部分停駛，曼哈頓多條主要路線中斷，交通全面癱瘓。

    乘客紛紛拍下洪水如猛獸般席捲地下車站的畫面，災情影片在社群平台瘋傳，所幸水勢迅速退去，紐約地區並未傳出人員傷亡。此外，紐約地區3處機場也因雷電頻閃、航班大亂而暫時關閉。不過，紐約大都會運輸局（MTA）強調，儘管災情嚴重，但地鐵、公車與通勤列車已於15日陸續恢復營運。

    然而，同屬重災區的紐澤西州則傳出，普萊恩菲爾德（Plainfield）有2人開車時遭洪水沖走，車輛沉沒後被發現陳屍車中。州長墨菲（Philip Dunton Murphy）隨即宣布全州進入緊急狀態，加強部署搜救與交通疏導。

    紐澤西州成洪水重災區之一，已知2人身亡。（路透）

    紐澤西州成洪水重災區之一，已知2人身亡。（路透）

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