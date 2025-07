慘況曝！洪水灌爆紐約地鐵成瀑布 紐澤西州2死宣布進入緊急狀態

2025/07/16 11:15

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國東岸近日遭遇強風暴雨侵襲,其中紐約州及紐澤西州遭強烈雷暴與暴雨侵襲,紐約地鐵站洪水傾瀉如瀑、路線大規模停駛,紐澤西州則傳出兩人溺斃,災情遍及機場、高速公路與鐵路,紐澤西州緊急宣布進入災難狀態。

綜合外媒報導,14日晚間紐約市突遭雷雨狂襲,多處地鐵站淹水成災,從通道、樓梯、排水蓋及縫隙湧入,宛如瀑布衝進月台甚至車廂,乘客被迫站上座位躲避。全市472個地鐵站中,有20站緊急關閉、16站列車延誤或部分停駛,曼哈頓多條主要路線中斷,交通全面癱瘓。

請繼續往下閱讀...

乘客紛紛拍下洪水如猛獸般席捲地下車站的畫面,災情影片在社群平台瘋傳,所幸水勢迅速退去,紐約地區並未傳出人員傷亡。此外,紐約地區3處機場也因雷電頻閃、航班大亂而暫時關閉。不過,紐約大都會運輸局(MTA)強調,儘管災情嚴重,但地鐵、公車與通勤列車已於15日陸續恢復營運。

然而,同屬重災區的紐澤西州則傳出,普萊恩菲爾德(Plainfield)有2人開車時遭洪水沖走,車輛沉沒後被發現陳屍車中。州長墨菲(Philip Dunton Murphy)隨即宣布全州進入緊急狀態,加強部署搜救與交通疏導。

BREAKING: NYC subways are now flooding as mass amounts of rainfall hit the east coast.



New York City is washing away pic.twitter.com/gHe2cwZEHd