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    《美國偶像》音樂總監和丈夫 驚傳在豪宅內遭槍殺

    《美國偶像》音樂總監凱伊和丈夫德盧卡，在加州洛杉磯豪宅遭槍殺身亡。（圖擷自Murder_and_its_victims臉書）

    《美國偶像》音樂總監凱伊和丈夫德盧卡，在加州洛杉磯豪宅遭槍殺身亡。（圖擷自Murder_and_its_victims臉書）

    2025/07/16 10:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名選秀節目《美國偶像》的70歲音樂總監凱伊（Robin Kaye）和同齡丈夫德盧卡（Thomas Deluca），14日被發現陳屍在加州洛杉磯自家豪宅內，2人身上有多處槍傷，警方已逮捕22歲兇嫌布達里安（Raymond Boodarian）。

    《ABC》報導，凱伊和德盧卡推測是在10日遇害，當天有民眾報案指稱凱伊夫婦豪宅似乎遭宵小潛入，警方前往查看時因豪宅外層圍牆高2.4公尺、裝有防盜尖刺因此無法入內，透過警用直升機從空中俯瞰後，並未發現任何入室竊盜跡象。

    不過，死者好友在遲遲聯絡不到人後於14日報案，要求警方去詳細確認一次，這才發現凱伊夫婦早已喪命，除了身上多處中彈之外，2人頭部也遭到槍擊。

    當局調閱監視器後，發現兇手布達里安10日翻越豪宅圍牆潛入屋內，大約過了半小時後凱伊夫婦回到家中，隨即遭到襲擊身亡，警方連忙於15日將布達里安逮捕偵辦。

    據了解，布達里安此前並未涉及任何偷竊案，事發豪宅也沒有被行竊的跡象，而且警方不認為布達里安認識凱伊夫婦，因此他的行兇動機成為了謎團，有待後續釐清。

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