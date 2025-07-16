英國秘密安置數千阿富汗人 避免塔利班威脅

英國政府15日透露，數千名阿富汗人已被秘密安置在英國，以避免他們成為塔利班攻擊目標。圖為英國首相施凱爾。（法新社）

2025/07/16 09:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國政府15日透露，由於身份資料洩露問題，數千名阿富汗人（包括曾為英軍效力的阿富汗人）已被秘密安置在英國，以避免他們成為塔利班攻擊目標。

根據《美聯社》報導，英國一份近1.9萬名在塔利班佔領阿富汗後申請前往英國的個人資訊電子表格，因1名國防官員的錯誤電子郵件於2022年意外洩露。直到18個月後部分資料發佈在臉書上，英國政府才意識到外洩事件。

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當時的英國保守黨政府尋求法院命令，禁止披露洩密事件，以防止個人資訊進一步被公開。高等法院發布一項被稱為「超級禁令」的命令，禁止任何人披露此消息。

隨後英國政府設立一項秘密計畫，以重新安置那些被認為最受塔利班統治者威脅的阿富汗人。英國政府15日決定公開該計畫，解除不能披露消息的禁令。

目前約有4500名阿富汗人透過該計畫被送往英國，預計該計畫結束時將有約6900人獲得安置，總成本約為8.5億英鎊（約334.5億台幣）。

另外英國政府聲稱，一項獨立審查發現幾乎沒有證據表明，洩漏的數據會使阿富汗人面臨更大的塔利班報復風險。審查表示，塔利班擁有其他資訊來源，掌握著曾與阿富汗前政府和國際部隊合作的人員的訊息。審查還說，塔利班更關心的是當前對其權威的威脅。

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