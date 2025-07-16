川普後院失火！議長盟友為「淫魔案」公開倒戈

美國眾議院議長強生（圖左）公開呼籲司法部公布艾普斯坦案檔案，與總統川普（圖右）在此議題上產生罕見的公開分歧。（美聯社資料照）

2025/07/16 09:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國眾議院議長強生（Mike Johnson）罕見地與總統川普產生摩擦，公開呼籲司法部公布所有與已故富豪淫媒艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的檔案。根據英國《衛報》報導，此舉正值川普因其司法部對此案的處理方式，而面臨來自其右翼基本盤日益增長的強烈反彈。

上週，美國司法部宣布，艾普斯坦之死為自殺，並稱儘管陰謀論甚囂塵上，但並不存在所謂的「客戶名單」，也不會對外披露更多案件細節。此結論引發許多保守派支持者不滿，他們批評川普與司法部長邦迪（Pam Bondi）未能兌現競選時「徹查到底」的承諾。

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強生15日在接受一檔右翼播客節目專訪時，打破了沉默。「這是個非常敏感的主題，但我們應該把所有東西都攤在陽光下，讓人民來決定。」他說，「我同意我們需要將其公諸於世的情緒。」他還特別提及邦迪今年稍早曾向福斯新聞表示，艾普斯坦的客戶名單「正在我的桌上審閱」，強生認為邦迪「需要站出來向大家解釋清楚」。

這場風波，已演變為國會的政治攻防。15日稍早，共和黨人否決了民主黨試圖在法案中加入「要求公布艾普斯坦檔案」的條文。但民主黨人決心讓此議題持續延燒，眾議院司法委員會的民主黨成員已要求共和黨籍主席、川普的盟友喬丹（Jim Jordan），傳喚邦迪及其副手到國會作證。

面對黨內壓力，川普試圖平息眾怒。他週末在自家社群平台發文，稱「不要在沒人在乎的艾普斯坦身上浪費時間與精力。」15日，他則為邦迪辯護，但暗示可能會有更多文件公布，他說：「她處理得很好，這取決於她。任何她認為可信的東西，她都應該公布。」

然而，司法部長邦迪本人則對此事極力迴避。她15日在接受NBC訪問時，被問及此事，卻將話題轉向毒品與人口販運問題。當記者追問川普的「公布可信文件」言論時，她僅以「我們今天的備忘錄已說明一切」作為回應，並拒絕在稍早的記者會上回答任何關於艾普斯坦的問題。

美國淫魔富豪艾普斯坦2013年被列為性犯罪者。司法部與FBI最新聲明駁斥「他被謀殺」與「持有名單勒索名人」等陰謀論，確認其為自殺身亡。（法新社資料照）

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