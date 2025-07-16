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    原因不明！ 五角大廈宣布撤回半數洛杉磯國民兵

    美國國防部週二宣布，將撤回部署洛杉磯的2000名國民兵部隊。（法新社）

    美國國防部週二宣布，將撤回部署洛杉磯的2000名國民兵部隊。（法新社）

    2025/07/16 12:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部週二宣布，將撤回部署洛杉磯的2000名國民兵部隊，佔總派遣兵力的一半，這批部隊原是因應川普政府移民政策引發的抗議潮，自6月初起進駐該市，目前撤軍原因未明，其餘部隊會在該地區停留多久尚不清楚。

    據《美聯社》報導，洛杉磯自6月初以來，已有約4千名國民兵與700名海軍陸戰隊進駐支援執法行動。數千名示威者於上月8日上街抗議國民兵部署，甚至封鎖1條主要高速公路，警方則使用催淚彈、橡膠子彈驅散人群，多輛Waymo自動駕駛計程車遭縱火焚毀，小東京（Little Tokyo）街區隔天（6月9日）也爆發警民衝突，餐廳員工與路人們紛紛閃避。

    洛城市長巴斯（Karen Bass）對當局撤兵的決定表示歡迎，認為「這一切的發生是市民的堅持與團結，迫使聯邦政府讓步」。她指出，國民兵主要駐守的2棟建築「坦白說不須守衛」、「我希望這場對人民生命的實驗到此為止」。

    據悉，聯邦部隊與國民兵上週突襲知名景點麥克阿瑟公園，並帶著武器與警馬執行任務，雖未說明行動目的，也未公布是否有人遭逮捕，但地方官員認為，「這似乎是為了散播恐懼」。

    與此同時，針對五角大廈當地時間15日做出撤軍決定後，加州州長紐森（Gavin Newsom）發布聲明譴責，川普政府「拿士兵當政治工具」，指剩餘兵力「在沒有任務、沒有方向、沒有希望返家協助社區，我們呼籲美國總統川普和國防部結束這場戲，現在送所有人回家」。

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