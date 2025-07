夾娃娃機變遊樂場 美男童受困機台警消拆機救人

2025/07/16 10:17

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕真調皮!美國俄亥俄州一名小男童日前在社區中心玩耍時,竟然自己爬進了娃娃機裡受困,所幸消防人員和警方到場後順利將他救出,男童無大礙,還開心地把抓到的娃娃送給媽媽。

綜合外媒報導,俄亥俄州西南部的梅森(Mason)社區中心當地時間7日下午1時許,一名幼童走到1台夾娃娃機前,仔細觀察獎品出口的開口時,竟直接將整個身體鑽入機台,接著爬進去和裡頭的布偶們「作伴」。

依據監視器畫面可見,有名身穿志工背心的男子剛好經過娃娃機前,察覺疑似有小孩的雙腳仍掛在機台外立刻上前查看,隨後社區中心的工作人員迅速將娃娃機電源拔除,並將整台機器搬到室內安全空間,待警消人員到場協助。

警方、緊急救護人員隨後拆開機台後方的面板,成功將男童安全救出,這名男童並未受傷,事後也與趕來的母親團聚。

