夾娃娃機變遊樂場 美男童受困機台警消拆機救人

國俄亥俄州一名小男童日前在社區中心玩耍時，竟然自己爬進了娃娃機裡受困，所幸消防人員和警方到場後順利將他救出，男童無大礙，還開心地把抓到的娃娃送給媽媽。（圖擷自「@AppleSeedTX」Threads、本報合成）

2025/07/16 10:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕真調皮！美國俄亥俄州一名小男童日前在社區中心玩耍時，竟然自己爬進了娃娃機裡受困，所幸消防人員和警方到場後順利將他救出，男童無大礙，還開心地把抓到的娃娃送給媽媽。

綜合外媒報導，俄亥俄州西南部的梅森（Mason）社區中心當地時間7日下午1時許，一名幼童走到1台夾娃娃機前，仔細觀察獎品出口的開口時，竟直接將整個身體鑽入機台，接著爬進去和裡頭的布偶們「作伴」。

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依據監視器畫面可見，有名身穿志工背心的男子剛好經過娃娃機前，察覺疑似有小孩的雙腳仍掛在機台外立刻上前查看，隨後社區中心的工作人員迅速將娃娃機電源拔除，並將整台機器搬到室內安全空間，待警消人員到場協助。

警方、緊急救護人員隨後拆開機台後方的面板，成功將男童安全救出，這名男童並未受傷，事後也與趕來的母親團聚。

you don't see that everyday, kid crawls into Claw machine and had to get rescued.......I bet the mom was freaked....!!!



Source: KBTX Media pic.twitter.com/zmiwpqrl5x — Mooses Felix ???????? （@MoosesFelix） July 11, 2025

A determined little boy took matters into his own hands when he climbed into a claw machine full of toys.



And then ... he got stuck.



Video captured the moment at the Manson, Ohio, Community Center, and how police and firefighters rescued the boy. pic.twitter.com/25dBuxYDYX — AppleSeed （@AppleSeedTX） July 15, 2025

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