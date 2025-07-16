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    女版色戒！泰女專獵高僧 9住持慘遭騙財騙色

    泰國中央調查局（CIB）在曼谷召開記者會，說明一女子涉嫌色誘並勒索多名高僧的案件。（美聯社）

    泰國中央調查局（CIB）在曼谷召開記者會，說明一女子涉嫌色誘並勒索多名高僧的案件。（美聯社）

    2025/07/16 09:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，泰國警方15日逮捕了一名女子，她涉嫌引誘一連串佛教僧侶發生性關係，隨後以此勒索巨額封口費。這起嚴重違反僧侶獨身戒律的醜聞，已導致至少九名住持與高僧被逐出僧團，並在泰國社會引發軒然大波。

    泰國皇家警察中央調查局表示，這名年約30多歲的女子威拉萬（Wilawan Emsawat），在其位於曼谷北方的暖武里府家中被捕，罪名包含勒索、洗錢與收受贓物。警方是透過追查一名高僧從其寺廟帳戶轉出的款項，才鎖定她。

    警方指出，威拉萬在過去3年內，其銀行帳戶收到了約3.85億泰銖（約3.47億新台幣）的款項，但大部分資金都花在線上賭博網站。中央調查局副局長賈龍基亞（Jaroonkiat Pankaew）在記者會上表示，調查始於上個月，當時曼谷一座知名寺廟的住持突然還俗，引起警方注意。

    調查發現，該住持因與威拉萬的戀情而遭到勒索。賈龍基亞說，威拉萬向該名僧侶謊稱自己懷孕，並要求對方支付720萬泰銖（約650萬新台幣）作為經濟援助。警方搜索嫌犯的手機後，發現數萬張照片與影片，以及與多名僧侶的大量親密對話紀錄，其中許多都可能被用於勒索。

    這起案件也凸顯了泰國寺廟龐大捐款缺乏監管的問題，這與僧侶本應遵守的簡樸戒律形成強烈對比。為平息民怨，泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）已下令相關單位，檢討並考慮收緊與僧侶及寺廟相關的法律，特別是針對寺廟財務的透明度，以重建公眾對佛教的信心。警方也已設立臉書專頁，供民眾舉報行為不端的僧侶。

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