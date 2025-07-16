為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    酒後性騷施暴！宏都拉斯外交官被母國取消豁免 國人怒轟：太羞恥

    1名宏都拉斯駐南韓外交官上月在釜山涉嫌強制猥褻和施暴，正接受警方調查。（圖擷自宏都拉斯駐南韓大使館臉書）

    1名宏都拉斯駐南韓外交官上月在釜山涉嫌強制猥褻和施暴，正接受警方調查。（圖擷自宏都拉斯駐南韓大使館臉書）

    2025/07/16 10:37

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕上月，1名宏都拉斯駐南韓外交官涉嫌在釜山地鐵強制猥褻並施暴，被南韓警方立案調查。宏都拉斯外交部15日發布聲明證實，已取消涉案外交官的外交豁免權。

    《韓聯社》報導，宏都拉斯外交部15日指出，若南韓司法單位查明事件原委並追究責任，涉案人員理當接受相應的法律制裁。

    宏國外交部強調，不斷向駐外人員強調應嚴格遵守當地法律，及反對踐踏人權和尊嚴的任何行為。若涉案人員返國，其外交護照將被沒收。

    據悉，涉案外交官派駐在首爾宏都拉斯大使館，上月出差前往釜山並搭乘地鐵，涉嫌在酒醉狀態下與1名乘客發生身體接觸，並在爭執過程中實施暴力行為。釜山海雲台警察署以涉嫌強制猥褻和施暴對其立案調查。

    南韓外交部稍早對此表示，充分體認事件的嚴重性，並已向宏都拉斯駐南韓大使館提出嚴正警告。

    宏都拉斯駐南韓大使館15日清晨也在臉書貼出外交部聲明，卻引來宏國民眾留言撻伐，「聲明並不能讓我們擺脫羞恥感」、「事件發生1個月後才發出聲明？……若不是新聞報導，根本不會有所表示」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    宏都拉斯外交部15日發布聲明稱，已取消涉案駐南韓外交官的外交豁免權。（圖擷自宏都拉斯駐南韓大使館臉書）

    宏都拉斯外交部15日發布聲明稱，已取消涉案駐南韓外交官的外交豁免權。（圖擷自宏都拉斯駐南韓大使館臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播