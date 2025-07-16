酒後性騷施暴！宏都拉斯外交官被母國取消豁免 國人怒轟：太羞恥

1名宏都拉斯駐南韓外交官上月在釜山涉嫌強制猥褻和施暴，正接受警方調查。（圖擷自宏都拉斯駐南韓大使館臉書）

2025/07/16 10:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上月，1名宏都拉斯駐南韓外交官涉嫌在釜山地鐵強制猥褻並施暴，被南韓警方立案調查。宏都拉斯外交部15日發布聲明證實，已取消涉案外交官的外交豁免權。

據《韓聯社》報導，宏都拉斯外交部15日指出，若南韓司法單位查明事件原委並追究責任，涉案人員理當接受相應的法律制裁。

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宏國外交部強調，不斷向駐外人員強調應嚴格遵守當地法律，及反對踐踏人權和尊嚴的任何行為。若涉案人員返國，其外交護照將被沒收。

據悉，涉案外交官派駐在首爾宏都拉斯大使館，上月出差前往釜山並搭乘地鐵，涉嫌在酒醉狀態下與1名乘客發生身體接觸，並在爭執過程中實施暴力行為。釜山海雲台警察署以涉嫌強制猥褻和施暴對其立案調查。

南韓外交部稍早對此表示，充分體認事件的嚴重性，並已向宏都拉斯駐南韓大使館提出嚴正警告。

宏都拉斯駐南韓大使館15日清晨也在臉書貼出外交部聲明，卻引來宏國民眾留言撻伐，「聲明並不能讓我們擺脫羞恥感」、「事件發生1個月後才發出聲明？……若不是新聞報導，根本不會有所表示」。

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宏都拉斯外交部15日發布聲明稱，已取消涉案駐南韓外交官的外交豁免權。（圖擷自宏都拉斯駐南韓大使館臉書）

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