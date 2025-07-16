法國總理擬取消兩個公共假期以削減國家債務

法國總理白胡提議取消2日的公共假期。（路透）

2025/07/16 10:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總理白胡（Francois Bayrou）15日在2026年的預算提案中，提議削減2個「銀行假日」以減少公共支出，並建議增加國防開支。

據《BBC》報導，白胡提出讓復活節星期一以及二戰歐洲戰場結束的5月8日共2日的「銀行假日」取消。所謂「銀行假日」指的是在19世紀銀行在週末外有的額外休息日，但隨著時代的演變逐漸變為全民公共假日。

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白胡將5月因銀行假日導致休息日太多比喻為充滿孔洞的起司，認為減少這些假期能減少公共支出，他強調，身為歐元區第二大經濟體的法國正面臨被債務壓垮的危機。但白胡也補充，願意聽取其他建議後再評估該政策的可行性。

除了取消2天的銀行假日外，白胡還講述一系列大膽的改革，包含凍結明年公共支出、終止富人稅收減免以及減少公務員數量，他聲稱這些措施可以控制年度預算赤字。

白胡的發言引起多方譴責，左翼政黨不屈法國（LFI）指出，他的做法是在攻擊法國工人以及養老金的提領者，警告若是不修改計畫便要趕他下台。右翼政黨國民聯盟（RN）則是怒批這是不尊重法國的歷史。

對此，白胡還是堅稱，自己的作法是希望能改變現狀以恢復公共財政，儘管之後可能會面臨不信任投票的風險，但他仍然會這樣做。

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