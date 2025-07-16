嗆拾荒是逃稅！古巴勞工部長稱「國內沒有乞丐」挨轟

古巴勞工和社會保障部長費托週一公開表示，該國沒有任何人倚賴乞討維生。（圖擷自X）

2025/07/16 09:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）當地時間週二（15日）罕見公開批評自己的閣員，起因是勞工和社會保障部（Labor and Social Security Ministry）部長在官方聽證會上，堅稱該國沒有任何人倚賴乞討維生。

據《路透》報導，古巴勞工和社會保障部長費托（Marta Elena Feito）週一（14日）在國會委員會作證時表示，「我們看到一些酷似乞丐的人，但當你細看他們的雙手、他們穿著的服裝，就會發現他們是偽裝的乞丐。……在古巴，沒有任何乞丐。」

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費托的發言透過古巴國家電視台向全國直播。她進一步稱，「他們找到了一種輕鬆的生活方式，賺錢卻不從事適當的工作。」

上述言論在古巴引起強烈反彈。該國正經歷經濟危機，面臨嚴重通膨和物資短缺，大部分民眾被迫過著朝不保夕的生活，街頭貧民人數雖不算太多，但確實顯著增加。

週二，古巴總統狄亞士卡奈在同一委員會上表示，「這些人，我們有時稱其為無家可歸或憑藉乞討過活的人，實際上是社會不平等、我們所面臨問題不斷積累後的具體表現。」狄亞士卡奈強調，「我不同意委員會就此問題表達的一些標準。」

此外，費托更公開表示，在街邊擦拭擋風玻璃的人們可能想賺錢喝酒；在垃圾堆拾荒的人們則是「逃稅的無照個體回收業者」。

對此狄亞士卡奈回應，「經濟危機加劇了社會問題。……弱勢群體不是我們的敵人。」費托並未在週二的國會轉播中露面。

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