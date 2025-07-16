不甩川普「最後通牒」 俄國副外長嗆「無法接受」

俄國副外長雷雅布可夫表示，任何提出或要求最後通牒的企圖，都是俄羅斯所不能接受的。（路透）

2025/07/16 07:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普14日對俄羅斯下「最後通牒」，限期50天內達成結束烏俄戰爭的協議，否則將對俄國徵收100％的「次級關稅」。對此俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，任何提出或要求最後通牒的企圖，對俄羅斯來說都是不能接受的。

綜合外媒報導，雷雅布可夫指出，莫斯科當局支持透過外交途徑解決烏克蘭衝突，並準備進行談判，也願意進行談判，「我們的選擇更加傾向透過外交途徑解決」。

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不過雷雅布可夫也警告：「如果我們沒有得到適當的回應，或是不能透過外交手段達到既定目標，那麼特別軍事行動將繼續進行。」雷雅布可夫強調，莫斯科的立場「堅定不移」，希望華府和北約能夠以最嚴肅的態度對待此事。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日也提到，川普的聲明相當嚴肅，俄方需要時間分析華府方面的說法，「如果普廷總統認為有必要，他會對此發表評論」。俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）則在社群媒體發文回應：「俄羅斯不在乎」。

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