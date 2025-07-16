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    美國民兵設施遭中國駭客網攻 竊取大量網路資料及軍人個資

    美國國防部發現，一個中國駭客組織對美國某州國民兵網路設施進行網路攻擊，時間長達9個月。（路透）

    美國國防部發現，一個中國駭客組織對美國某州國民兵網路設施進行網路攻擊，時間長達9個月。（路透）

    2025/07/16 07:16

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國對美國發起網路攻擊的頻率日漸提升，除了大型企業、政府機關之外，美國軍隊也是攻擊目標之一。美國國防部發現，一個中國駭客組織對美國某州國民兵網路設施進行網路攻擊，時間長達9個月。

    根據美國《NBC》報導，美國國土安全部於6月發布的備忘錄提及，美國國防部發現中國駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon），在2024年3月到12月期間，大規模入侵並危美國某一個州的國民兵網路系統，竊取內部網路設定資料及軍人個資，備忘錄中並未具體說明是哪一個州的國民兵受到影響。

    備忘錄警告，這次駭客攻擊可能為北京提供了數據，這些數據可能有助於攻擊其他州的國民兵部隊，甚至可能攻擊其許多州級網路安全合作夥伴。

    針對網攻事件，美國國防部不予置評，而負責管轄國民兵的美國國民警衛局（National Guard Bureau）則證實網攻事件屬實，但拒絕透露更多細節，強調網攻事件並未影響國民兵執行任何任務。

    中國駐美大使館則表示，美方無法證實中國與「鹽颱風」有關，並強調網路攻擊是包含中國在內的所有國家共同面臨的威脅，美方沒有可靠證據顯示「鹽颱風」與中國政府有關。

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