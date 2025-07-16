印尼32%對等關稅下調　川普：改課19%、美國貨品免稅

2025/07/16 03:03

〔中央社〕印尼原先將面臨32%的對等關稅，但川普今天表示，已與印尼達成協議，印尼銷美商品將被徵收19%關稅，美國出口到印尼的商品則不會被課稅，「我們將全面進入印尼市場」。

川普過去一週向多個貿易夥伴發出關稅通知信，彭博（Bloomberg News）分析，這麼做是在8月1日更高額的「對等關稅」暫緩期結束前，對談判代表施壓。

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川普上午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，剛與印尼達成一項對所有人都有利的偉大協議，「我與他們備受尊敬的總統直接交涉」，隨後他於啟程前往賓州前向媒體公布對印尼徵收的關稅稅率。

川普下午又推文指出，印尼承諾購買價值150億美元（約新台幣4410億元）美國能源、45億美元美國農產品，以及50架波音（Boeing）飛機，其中包括許多架777型號飛機。美國牧場業者和農漁民將首次能夠全面且完全地進入擁有超過2億8000萬人口的印尼市場。

他表示，如果有來自其他高關稅國家的轉運貨物自印尼輸美，則該國的關稅將加到印尼需繳納的關稅上。

彭博指出，印尼經濟統籌部透過簡訊表示，印尼正準備與美國發表聯合聲明，將公開更多細節，包括非關稅壁壘措施及商業協議。

東南亞最大經濟體印尼先前提議，對約70%的美國進口商品實施近乎零關稅，並在關鍵礦產、能源、農業與國防領域簽署商業協議，但仍未能說服川普將印尼商品的關稅從4月最初設定的32%下調。

與印尼的協議將成為川普宣布的第4個對外貿易框架協議，此前他已與越南和英國達成協議。美國和中國也已達成一項關稅停戰協議，雙邊計劃恢復關鍵礦產及科技貿易。

迄今為止，這些協議仍未達成完整貿易協定，許多細節待後續談判敲定。川普上週聲稱已與越南達成協議，但未提出任何書面文件。知情人士透露，越南政府對川普宣稱河內同意徵收20%關稅感到措手不及，目前仍試圖爭取降低此一稅率。

東南亞國家長期不願在美中之間選邊站，因為經常被兩大強國的經濟與政治角力夾在中間。彭博報導，越南與美國的談判進展最快；泰國仍在談判中，試圖降低美國關稅，同時避免讓步過多引發國內反彈。

菲律賓官員也正努力在新期限前達成協議，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預計本月底訪美，試圖說服華府降低或取消原先對菲國輸美商品擬徵的20%關稅。

台灣則尚未收到稅率通知。外交部最新報告指出，台美經3次實體談判、多次線上磋商，已凝聚多項關鍵議題的共識，並表達雙邊經貿合作期待，將與各部會共同降低對等關稅可能衝擊。（編輯：洪(啟)原）1140716

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