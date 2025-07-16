歐盟執委會高官：美國促歐盟追隨華府「對中國硬起來」

歐盟高層官員透露，美國正敦促歐盟全面追隨華府，對中國採取更強硬的政策。（法新社檔案照）

2025/07/16 06:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐盟高層官員透露，美國正敦促歐盟全面追隨華府，對中國採取更強硬的政策。隨著外界愈發推測，歐盟可能會對北京採取更嚴厲的措施，以期與美國達成貿易協議，前述說法引發關注。

「歐洲動態」（EurActiv）14日報導，歐盟執委會負責對美貿易談判的貿易與經濟安全署署長魯比納奇（Leopoldo Rubinacci）指出，儘管歐盟堅持與中國這個全球第二大經濟體發展自主關係，華府仍不斷要求布魯塞爾「百分之百」追隨其對中政策。

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魯比納奇在歐洲議會國際貿易委員會上表示，「當美國告訴我們『你們必須百分之百跟著我們對中國的作法走』時，我們總是回應：『我們確實有不少共同利益，但我們與中國的貿易和經濟關係與美國截然不同。』」

此前，歐盟官員多次承諾，將與美國共同應對中國在金屬生產領域的產能過剩問題，以避免美國總統川普的全面關稅措施。這些措施包括對鋼鋁產品徵收50％關稅、對汽車徵收25％關稅，以及川普威脅將從10％提高到30％的普遍關稅。

布魯塞爾還希望與華府合作，削弱中國對全球關鍵礦產供應的控制，並共同應對中國在人工智慧（AI）等新興領域的競爭優勢。

自川普4月宣布大規模對等關稅後，只有英國和越南與美國達成貿易協議。這項政策一度擾亂全球貿易和金融市場，後來在1週後宣告暫停。

做為布魯塞爾愈發接受美國要求的跡象之一，是歐盟執委會主席馮德萊恩日前表示，歐盟應加快從中國「去風險」的進程。此前，北京對稀土出口實施管制，震驚歐盟政策制定者，迫使部分歐洲製造商暫停生產。

然而，馮德萊恩重申，歐盟並未尋求比照俄羅斯，與中國「脫鉤」。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟就逐步實施對俄脫鉤。

相較之下，川普此前曾指責中國「強暴」美國，並痛批北京的重商主義政策是「世界歷史上最大規模的竊盜行為」。

今年4月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）還警告，任何國家若試圖改善與北京的關係，無異於「自掘墳墓」，並呼籲美國及其盟友「做為一個整體來面對中國」。

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