妥協絕無好下場！ 《華郵》：菲律賓正悄悄跟台灣合作抗中

《華盛頓郵報》近日披露消息指出，菲律賓正悄悄跟台灣合作對抗中國，菲律賓軍人示意圖。（美聯社）

2025/07/16 00:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國不只對台動作頻頻，近年海上擴張意圖明顯，導致與周邊國家關係轉趨緊張。美媒《華盛頓郵報》（The Washington Post）近日披露消息指出，與中國在南海發生諸多摩擦的菲律賓，正悄悄跟台灣合作對抗中國！

根據《華郵》獨家消息，菲律賓政府官員、國防專家以及外交界人士向他們透露，隨著中國不斷擴張在南海地區的軍力，菲國近年逐漸認知到其國安已經和台灣的安全緊密連結再一起，因此菲國正低調但積極地與台灣進行更多方面的接觸，包括官方與非官方的交流，尤其是國防層面的合作。

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《華郵》指出，這顯示菲國對台灣的態度正出現明顯轉變，過去菲國政府跟台灣的官方接觸，礙於中國總是非常保守謹慎，但現在菲國已經明確了解，一旦中國武力犯台，菲國難以置身事外，這種認知轉變，可能意味著菲國未來在台海危機中將扮演更積極的角色。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）日前接受媒體訪問時就公開表示，中國在菲國周邊區域的任何軍事部署，都讓菲國政府深感憂心，雖然菲國堅守「一個中國」政策，承認中華人民共和國是唯一合法的中國政府，但同樣不可否認的是，菲台之間的利益與安全，已經越來越緊密交織，無法輕易切割，「如果有人說台灣的安全問題跟我們菲律賓無關，那根本就是在自欺欺人！」特奧多羅也表態支持日本的主張，應該將東海、朝鮮半島與南海，視為單一緊密相連的戰場。

中國和菲律賓在南海的衝突不斷升溫，中國宣稱自己對整個南海都擁有主權，但包含菲律賓與台灣在內至少6個國家，也同樣主張自己對南海擁有主權。菲律賓國安會指出，在過去一年，菲律賓西部海岸附近水域出現更多的中國船隻，另外來自中國的網路攻擊、間諜活動與其他安全威脅也明顯增加。特奧多羅直言，菲律賓絕對有權利針對這些安全隱憂跟台灣進行合作，這些舉動或許會激怒北京，但根據菲國過去的經驗，跟中國妥協或試圖安撫中國，最終都沒有好下場。

今年4月份，菲總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）正式放寬政府官員跟台灣官員互動的限制，結束過去數十年來，菲律賓官員不得跟台灣官員有官方接觸的嚴格規定。雖然菲國政府對外稱放寬對台灣的交流限制，是為了促進台灣對菲律賓的投資與旅遊發展，但在私下的訪談中，菲官員坦承這項措施同時也是為了推動兩國之間更深入的安全合作。

根據菲律賓和台灣政府官員及顧問透露，今年稍早，菲律賓好幾位國防體系的學者曾經跟台灣高階軍官舉行非公開的閉門論壇，藉此更進一步了解台灣的安全戰略思維。同樣的消息來源也表示，最近菲律賓海岸警衛隊已經跟台灣海巡署，一起在位於兩國之間的巴士海峽進行巡邏行動。

另外，上個月在菲律賓舉行的聯合軍事演習中，台灣海軍及海軍陸戰隊也派遣觀察員參與觀摩，該演習由美國與菲律賓海軍陸戰隊主導，雖然菲國軍方公開聲稱，這次演習並沒有針對特定國家，但國防分析專家指出，從演習位置及項目來看，這次聯合軍演很明顯就是為了因應未來中國入侵台灣時，中國艦艇所造成的威脅。

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