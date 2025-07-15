被納粹偷走流浪80年 龐貝古城拼貼春宮畫物歸原地

15日歸還給龐貝古城考古公園的馬賽克拼貼畫，描繪愛侶間的情慾。（美聯社）

2025/07/15 23:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕一幅羅馬時代描繪一對愛侶情慾的馬賽克拼貼畫，在第二次世界大戰期間被納粹德國掠奪後，流浪了80年，15日送還給義大利龐貝古城考古公園，物歸原地。

《美聯社》15日報導，這幅馬賽克拼貼畫，是由一名已故德國公民的後人，歸還給義大利，並在義大利駐德國斯圖加特領事館安排下，15日透過外交管道交給龐貝考古公園。專家指出，這幅馬賽克拼貼畫的年代，在西元前最後一個世紀中晚期到西元一世紀之間，具有「非凡文化價值」。

請繼續往下閱讀...

龐貝古城考古公園負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）指出，這幅畫代表了羅馬社會，「居家私密情慾成為一個藝術創作主題的時刻」，在更早期，西元前四世紀到西元前一世紀希臘化時代，盛行描繪神話和英雄人物，「現在我們看到了新主題」。

該名德國公民生前獲得一名二戰期間曾派駐義大利的納粹德國上尉贈送這幅畫。這名德國人過世後，後人聯絡負責保護文化遺產的義大利憲兵隊文化遺產保護部門，詢問如何歸還這件文物。憲兵隊文物保護部門指出，有關部門進行了必要的調查，確認真實性和出處，在2023年9月開始安排歸還事宜。由於這件拼貼畫原始出處的相關資料相當稀少，龐貝古城考古公園合作追溯到出自這座位於維蘇威火山腳的古城，也在調查過程中扮演關鍵一角。

祖赫特里格爾說，「今天歸還此文物，就像治療一個尚未癒合的傷口」，這幅畫有助於重建西元一世紀、在龐貝城尚未被火山爆發摧毀前，那段時期的歷史。他也強調，持有人後人歸還這件古物，代表「思維」上的重要轉變，「將（竊取而來的藝術品）佔為己有，變成了一個沉重的負擔」。

描繪愛侶間情慾的龐貝馬賽克拼貼畫。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法