無懼川普威脅 路透：普廷將持續作戰並奪取更多戰果

路透引述知情人士說法，普廷並不擔憂川普提出的和平時限及制裁威脅。（路透）

2025/07/15 22:27

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普14日做出上任迄今對俄羅斯最強硬宣示，除了將支援烏克蘭愛國者防空系統等武器，還要求50天內達成和平，否則高額關稅伺候。但據「路透」指出，面對川普威脅，俄總統普廷老神在在，無妥協之意，且隨著俄軍持續取得進展，對烏國領土要求或將有增無減。

知情人士透露，普廷不會因西方施壓而停止戰爭，因他相信俄羅斯的經濟與軍事強大到足以承受任何額外西方制裁，包括華府威脅對俄國石油買家課徵關稅等強硬措施。普廷覺得，包括美國在內，尚未有人嚴肅看待和平協議細節，因此他會持續作戰，直到獲取所期望的目標。

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即便與川普數度通話，以及美特使魏科夫（Steve Witkoff）多次訪問，普廷認為並沒有對和平計畫的基礎進行詳細討論，「普廷重視與川普的關係，也與魏科夫有良好的談話，但俄羅斯的利益凌駕一切」。

普廷已知的和平主張包括北大西洋公約組織（NATO）載明不東向擴張，烏克蘭中立並限制武裝部隊規模，保護烏克蘭境內俄語人士權益，承認俄羅斯對烏佔領領土的合法性；烏克蘭總統澤倫斯基立場為基輔保有是否決定加入北約的主權，以及絕不承認俄佔領土。

另有知情人士指出，普廷認為莫斯科的戰爭目標遠比任何潛在經濟損失更加重要，也不擔心美國對採購俄油的中國、印度施加關稅。此外，俄羅斯當前在戰場上佔據上風，與戰爭相互調和的經濟模式，關鍵軍火的生產量正超越北約。

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