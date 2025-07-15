美眾議員：習近平在川普任內不會侵台 著眼50年內統一目標

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

2025/07/15 21:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦眾議員唐寧（Troy Downing）14日在智庫座談會上表示，他認為，中國不會在美國總統川普任內對台行動，而是著眼50年內統一的目標，呼籲應根據這一點擬定相應政策。

根據中央社報導，華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）這場座談會，邀請眾議院共和黨政策委員會成員威爾森（Joe Wilson）、唐寧（Troy Downing），探討該委員會在美中大國競爭的下一步行動。

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針對台海未來局勢及美國應如何確保台灣安全，唐寧說，他「非常有信心」認為，中國國家主席習近平在川普任內不會採取任何行動，而是著眼於50年內統一的目標，不過，令他擔心的是，「我們大多數人只會以4年一個週期來思考」，他呼籲須用非常不同方式看待這個問題。他說，北京在這期間仍會持續試探、蒐集情報、尋找弱點，並且觀察美國對伊朗、烏克蘭的反應。

長期友台的威爾森表示，川普延續前總統雷根「以實力謀取和平」的信念，今年3月他在南卡羅來納州見證F-16戰機交付台灣，「這就是實力，是最好的方式」。他說，中共的目標是「世界霸權」，中共進行史上最大規模軍事擴張，美國有必要針對這一點，與盟友合作加以因應。至於共和黨內部是否有具體對台政策，威爾森會後受訪指出，國會對台灣的支持是跨院、不分黨派，「堅定支持台灣，支持台灣獨立，支持台灣成功」，他呼籲台灣效法烏克蘭和以色列，「以小搏大」。

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