無視川普「重錘」! 親俄消息人士：普廷將繼續侵略烏克蘭

消息人士透露，俄羅斯總統普廷（左）根本沒把川普的威脅放在眼中。（路透資料照）

2025/07/15 22:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一開出通牒，要求俄國在50天內與烏克蘭達成停火協議，否則將祭出100%的次級關稅，不過三名與克里姆林宮關係密切的消息人士透露，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）並沒有把川普的威脅放在心上，他打算繼續蠶食烏克蘭土地，直到西方願意按他的要求來談和為止。

《路透》報導，三名了解克里姆林宮高層想法的消息人士表示，普廷不會因為西方國家的壓力就停下侵略腳步，他深信俄國能挺過未來種種經濟上的難關，「普廷覺得還沒有人拿烏克蘭和平的細節問題，來跟他認真談判，包括美國人在內，所以他會繼續，直到他拿到想要的東西為止。」

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消息人士補充說：「普廷重視跟川普的關係，跟（美國特使）魏科夫（Steve Witkoff）也有很好的交流，但是俄羅斯的利益至高無上。」

第一位消息人士更直言，普廷目前的想法就是「胃口越吃越好」，言下之意就是，普廷可能會對烏克蘭領土提出更多索求，除非雙方停戰，另外兩位消息人士也分別證實了這個說法。

白宮官員週一透露，川普正考慮祭出對俄國商品課徵100％關稅，以及對購買俄國貨物的第三國施以次級制裁等手段，以迫使俄羅斯坐上談判桌。

但第二位消息人士點出，其實川普對普廷沒什麼影響力，就算美國對購買俄國原油的國家施加關稅制裁，俄羅斯也還是有辦法找到買家接手，因此普廷根本不把川普揚言要對中國與印度施加關稅制裁的威脅放在眼裡。

但第二位消息人士補充說：「普廷明白川普是個難以預測的人，可能會做出一些讓人不愉快的事情，他正設法避免太過激怒川普。」

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