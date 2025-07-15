美國務院裁員砍中國事務單位 被批送分給北京「形同棄守」

美國國務院裁員之際，民眾舉牌支持美國外交人員。（法新社檔案照）

2025/07/15 20:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院近期裁撤1300多人，《華盛頓郵報》14日報導，其中包括裁撤或整併數個與區域盟邦協調對中國在南海侵略對策、以及與中國在科技領域競爭事務有關單位。對此，現任及前任官員都警告，這麼做是拱手將優勢讓給中國、甚至是棄守。

要求匿名的現任、前任官員透露，遭裁撤單位包括東亞暨太平洋事務局（EPA）轄下多邊事務辦公室，以及南亞暨中亞事務局（SCA）安全與跨國事務辦公室；前者負責管理與東協（ASEAN）國家往來、協調在區域層級對中國南海侵略行徑的外交回應之道等事務，後者處理數億美元外國援助計畫，在與「四方安全對話」（QUAD）國家有關之科技與安全事務上，也有專業經驗。美、日本、印度和澳洲組成的QUAD，是美國力抗中國區域強勢行徑的關鍵夥伴。

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網路與數位政策局（BCD）也大幅縮編，包括兩名量子技術專家、三名人工智慧（AI）專家在內，大部分人員都被遣散；該單位處理與夥伴國家協調，防範中國在第五代行動通訊技術（5G）、AI等領域和全球數位政策居主導地位。

國務院發言人表示，規劃裁撤的單位，或者已不合時宜、或者偏離初衷，有的疊床架屋，其核心職能將整合到其他單位。另一名國務院高層官員表示，整併相關職能，將使東亞局更強大。

不過，前任、現任官員認為，在總統川普實施嚴格關稅，以及中國力圖拉攏區域國家的背景下，裁撤這些單位的最大受益者是中國，會將在全球競爭影響力的優勢拱手讓給北京。一名了解裁員事務的現任官員說，「科技是與整體與中國競爭的重點，而AI是其根本」，「這是把和中國科技競爭的心臟切除掉」。另一名現任官員表示，北京一直在挑美國在東南亞夥伴下手，以基礎設施計畫引誘他們，關閉多邊事務辦公室，「將正中中國下懷」，北京就希望美國以雙邊模式處理區域國家關係。

前白宮亞洲政策顧問芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）指出，力抗中國在區域軍事和經濟脅迫的最有效方式，是強化聯盟關係，與受影響國家建立戰略夥伴關係，「美中競爭並非在雙邊真空下進行」，「削減外交援助以及知道如何在此關鍵區域打交道的外交人員，形同棄守」。

前國務院中國事務協調辦公室雙邊事務顧問費瑞安（Ryan Fedasiuk）表示，他可以理解精簡作業，舊體制幾乎無法發揮作用，「但是削減這些特定（亞洲）辦公室，正是在美中競爭影響力的關鍵戰場，削弱美國勢力存在，尤其是東南亞」。

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