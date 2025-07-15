美媒：烏克蘭接下來命運 取決於北約武器交付速度

在川普（右三）與北約秘書長（左三）宣布對烏克蘭的軍援新計畫後，分析指武器交付速度將是影響戰事走向的關鍵。（彭博）

2025/07/15 20:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約時報》14日分析，美國總統川普向烏克蘭運送武器的計畫，以及威脅對俄羅斯貿易夥伴實施「次級關稅」的措施，反映他對烏俄戰爭的立場發生巨大轉變，但這兩項提議目前細節未明，尤其對俄貿易夥伴徵關稅的可行性引起諸多質疑，就連川普能否堅持執行也令人懷疑。《華爾街日報》則表示，烏克蘭多快能取得新武器，以及取得的數量夠不夠，將決定烏克蘭接下來的命運。

川普表示，美國將把愛國者防空系統等武器出售給歐洲國家，再由歐洲提供給烏克蘭，或用以填補援烏後的庫存，但五角大廈官員隨後表示，執行細節尚待定案。

請繼續往下閱讀...

然而，華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）認為，向烏提供更多軍援不太可能大幅改變軍事平衡，俄國總統普廷也準備好承擔額外制裁的代價。卡瓦納說，美國無限期武裝烏克蘭的戰略「不可持續」，且歐洲和美國現有的武器庫存規模已限制近期可以向烏克蘭運送的武器數量。再者，歐洲的國防工業基礎遠小於美國，雖然可以訂購新武器，但這些武器可能需要數月甚至數年才能到貨。

俄國總統普廷不斷加強對烏克蘭的飛彈和無人機轟炸，正是盤算此舉將使莫斯科在這場基本上陷入僵局的衝突中佔據愈來愈大的優勢。拜登時期的助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）表示，莫斯科的策略是讓烏克蘭人耗盡所有現有的防空裝備，最後在夏末或秋季時只能暴露在俄軍進攻之下。如果要改變普廷的戰爭計畫，就必須在這個夏季大量交付武器給烏克蘭。

至於川普揚言若俄國不在50天內與烏克蘭達成和平協議，將對俄國及俄國貿易夥伴祭出100％關稅的做法，也普遍不被看好成效。首先，美俄之間進出口貿易額僅數十億美元，不會對俄國經濟造成實質影響。其次，對俄國貿易夥伴課徵「次級關稅」，確實能影響俄國能源產業，尤其中俄雙邊貿易規模每年達2500億美元（約7.3兆台幣），其中包括大量石油。若這麼做，勢必會讓川普與北京再次攤牌，讓美中陷入另一場「貿易戰」。分析指出，川普不太可能冒險與中國就烏克蘭問題再生衝突，尤其他一直都認為烏克蘭的命運對美國並不重要。

此外，川普經常不執行自行設下的「最後期限」，也引發人們質疑一旦50天限期一到，川普是否會採取行動。

歐巴馬政府時代任職於美國國務院、在俄國2014年吞併克里米亞後負責督導對俄制裁的費希曼（Edward Fishman）指出，川普已有放棄對中國出口產品徵收125％以上關稅的紀錄，如果他的目標是要減少俄國能源出口，將行不通，因為日本、歐盟在內的許多美國盟友，也與俄國有大量貿易往來。況且，川普也心知肚明，俄國能源出口大幅減少將推高全球油價，讓美國通膨率上升，消費者荷包吃緊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法