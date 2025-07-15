能打莫斯科嗎？川普密電洩密 金融時報爆美烏策劃「升級戰火」

川普在紐約川普大樓與烏克蘭總統澤倫斯基會談。（路透資料照）

2025/07/15 19:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《金融時報》15日引述知情人士的報導，美國總統川普曾私下鼓勵烏克蘭加強對俄羅斯領土的深度打擊，甚至在電話中直接詢問烏國總統澤倫斯基，若美國提供長程武器，他是否能打擊莫斯科。

據報導，這段發生在7月4日美烏元首通話中的對話，標誌著川普對俄烏戰爭立場的急劇轉變，也與他先前承諾結束美國海外衝突的競選政見大相逕庭。報導指出，此轉變源於川普對俄國總統普廷拒絕停火談判的日益失望。他在14日與普廷的通話，被他形容為「很糟糕」。

請繼續往下閱讀...

兩名聽取過通話簡報的人士透露，川普在電話中問道：「弗拉迪米爾（澤倫斯基的名字），你能打到莫斯科嗎？…聖彼得堡也行嗎？」據稱澤倫斯基回答：「絕對可以。只要你給我們武器。」消息人士稱，川普對此想法表示支持，形容該策略意在「讓他們（俄羅斯人）感受到痛苦」，以迫使克里姆林宮重返談判桌。

一名聽取過簡報的西方官員表示，這段對話反映了西方夥伴間一股日益增長的渴望，即提供能「將戰火帶給莫斯科人」的長程武器。

報導指出，這場對話促成美方上週在羅馬向澤倫斯基分享了一份潛在的武器清單。該清單允許川普繞過目前國會對直接軍援的凍結，透過授權向歐洲盟友出售武器，再由盟友轉交給基輔。據悉，烏克蘭曾要求射程約1600公里的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，但未獲同意。雙方討論的武器之一，是射程達300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

對於川普的轉變，俄羅斯安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在社群平台上不屑一顧地寫道：「川普向克里姆林宮發出了戲劇性的最後通牒…俄羅斯不在乎。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法