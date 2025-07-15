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    瑞典全民國防 退役軍官重徵召年限擬大幅提高到70歲

    瑞典軍隊。（歐新社）

    瑞典軍隊。（歐新社）

    2025/07/15 19:08

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，讓瑞典警覺到俄國威脅，提高危機意識，瑞典政府指示進行的一份檢討報告14日建議，將退役軍官重新受徵召年齡上限，從現行的47歲，一口氣提高到70歲，確保軍隊為危機做好準備。

    《路透》、《法新社》報導，瑞典政府去年下令檢討，了解擴編中的軍隊，如何確保在衝突中有足夠兵力。提高退役軍官重新被徵召年齡上限，是這份報告結論提出的其中一項建議，報告還建議，後備役徵召不限於軍事部署。

    瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）14日在記者會上，發表這份檢討結果，他表示，瑞典正面臨「嚴峻時期」，「這意味著，我們現在正對軍事防禦，進行非常重大的投資」；他說，除了正在大舉投資軍備，瑞典也需要確保，爆發危機時，能有足夠的軍事人員。楊森說，這些提議將送交研議，希望明年初可向國會提出法案。

    人口1050萬的瑞典，在冷戰結束後大幅削減國防開支，軍隊角色主要在於國際維和任務。但是俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞後，瑞典開始增加軍事開支，2017年恢復已廢除7年的義務役制度；俄國2022年全面入侵烏克蘭，更激起瑞典、芬蘭等北歐國家的危機意識，瑞典打破持續200多年的軍事不結盟政策，2024年加入北大西洋公約組織（NATO）。

    瑞典自2020年以來，國防支出已倍增至占其國內生產毛額（GDP）的2.4%，計畫2032年前此比率再增加到3.5%。

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