美自閉男童失蹤案成驚悚藏屍案 已死亡數週、生母被捕

2025/07/15 22:36

黃筱薇/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名7歲自閉症男童近日傳出失蹤案件,未料警方僅數小時後便尋獲遺體,並發現死者恐已死亡數週,目前生母與一名男子遭警方拘捕。

根據《PEOPLE》報導,美國俄亥俄州(Ohio)7歲無法說法、以輪椅代步的男童赫夏爾·克里奇邦(Hershall Creachbaum),原被家屬於7月12日通報失蹤,警方展開調查後,不到一天便在戴頓市(Dayton)當地一棟民宅內尋獲遺體,初步確認為赫夏爾。警方指出,男童疑似已死亡數週。

戴頓市警察局長阿夫扎(Kamran Afzal)說明,赫夏爾生母艾希莉·強森(Ashley Johnson)已遭逮捕,面臨妨礙司法及未通報死亡罪名。而38歲男子麥可·肯德瑞克(Michael Kendrick),則被控湮滅證據與遺體虐待。警方透露,當初正是由肯德瑞克撥打報案電話。

阿夫扎補充,現階段罪名僅為初步指控,未來將視法醫檢驗結果,追加更嚴重罪名。警方同時證實,赫夏爾家中尚有一名年幼姊妹,目前已交由社福單位安置照護。

DPD is asking for help locating a missing 8-year-old, Hershall Creachbaum.



He went missing from the 400 block of Xenia Avenue around 3:30am. He is a person with autism and is non-verbal. He uses a wheelchair but it has been located.



Any information please call (937) 333-2677 pic.twitter.com/ur0KLJnF4h