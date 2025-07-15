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    美自閉男童失蹤案成驚悚藏屍案 已死亡數週、生母被捕

    男童與輪椅一同失蹤，遺體尋獲時疑似已死亡數週。示意圖。（資料照）

    男童與輪椅一同失蹤，遺體尋獲時疑似已死亡數週。示意圖。（資料照）

    2025/07/15 22:36

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名7歲自閉症男童近日傳出失蹤案件，未料警方僅數小時後便尋獲遺體，並發現死者恐已死亡數週，目前生母與一名男子遭警方拘捕。

    根據《PEOPLE》報導，美國俄亥俄州（Ohio）7歲無法說法、以輪椅代步的男童赫夏爾·克里奇邦（Hershall Creachbaum），原被家屬於7月12日通報失蹤，警方展開調查後，不到一天便在戴頓市（Dayton）當地一棟民宅內尋獲遺體，初步確認為赫夏爾。警方指出，男童疑似已死亡數週。

    戴頓市警察局長阿夫扎（Kamran Afzal）說明，赫夏爾生母艾希莉·強森（Ashley Johnson）已遭逮捕，面臨妨礙司法及未通報死亡罪名。而38歲男子麥可·肯德瑞克（Michael Kendrick），則被控湮滅證據與遺體虐待。警方透露，當初正是由肯德瑞克撥打報案電話。

    阿夫扎補充，現階段罪名僅為初步指控，未來將視法醫檢驗結果，追加更嚴重罪名。警方同時證實，赫夏爾家中尚有一名年幼姊妹，目前已交由社福單位安置照護。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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