美連體姊妹共享骨盆及生殖系統 有1人結婚了

連體姊妹超越預期，活出各自人生。（圖擷取自YouTube@CarmenandLupita）

2025/07/16 00:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對連體姊妹，近期悄悄與交往多年的男友完成結婚登記，成為罕見案例中極少數步入婚姻的個案，引發國際媒體關注。這對來自墨西哥自小移居美國的連體雙胞胎，分別擁有獨立心肺系統，卻共用骨盆及生殖器官，多年來已超越醫療預期存活至今。

根據《PEOPLE》報導，25歲的卡門·安德拉德（Carmen Andrade）與28歲男友丹尼爾·麥考馬克（Daniel McCormack），去年10月在康乃狄克州完成簡單婚禮，雙方僅邀請家人見證。卡門稍早於YouTube影片中首次公開婚訊，兩人因社群交友軟體結識，交往近5年，感情穩定。

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姊妹兩人生活雖緊密相連，卻各自擁有不同人生規劃。卡門婚禮當日未著白紗，而選擇亮綠色禮服，強調這是個人喜好決定。其姊妹露皮塔（Lupita Andrade）則明言無意婚姻，表示自己為無性戀者，雖樂見卡門找到幸福，卻不會選擇同樣人生。兩人分享，日常作息不同，即便丹尼爾留宿，3人生活早已各自找到妥協方式相處。

姊妹自小坦然面對連體身分，卡門曾坦言，交友過程難免遇上不良動機者，但丹尼爾自始未以此為焦點，反而給予尊重與理解，令她安心交往。3人平日相處亦保持界線，餐飲、活動安排皆透過溝通折衷。卡門也公開表示，雖不打算生育，但樂於飼養寵物，「當狗媽媽更適合我們」。

姊妹因罹患子宮內膜異位症及長期接受荷爾蒙阻斷治療，已確定無法自然受孕，此次婚訊更多被視為對傳統觀念挑戰。專家指出，連體雙胞胎共享生殖系統者即便分屬不同人格，婚姻法律與倫理界線仍屬醫學與社會爭議灰區。

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