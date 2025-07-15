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    長途飛行想輕鬆上廁所？ 空服員曝「2時段」輕鬆避開人潮

    搭乘飛機該如何避開如廁排隊人潮？空服員曝「2黃金時段」。示意圖。（資料照）

    搭乘飛機該如何避開如廁排隊人潮？空服員曝「2黃金時段」。示意圖。（資料照）

    2025/07/15 22:48

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊升溫，不過長途航程中，最令人煩惱的莫過於「上廁所」。對此，有資深空服員透露，其實只要掌握2個關鍵時段起身，就能輕鬆避開人潮，順利如廁不必久候。

    《每日郵報》報導，空服員莎拉（Sarah B）透露，在長途航班中有2個時間點是如廁的「黃金時段」，並提醒乘客應避開容易塞廁所的時間。莎拉指出，許多人習慣在第2次飛機餐後起身如廁，但這往往是最壅塞的「如廁潮」時段，因為距離降落僅剩約60至90分鐘，大多乘客都會集中在此時如廁，導致排隊人潮暴增，甚至可能因安全帶指示燈再度亮起，來不及上完廁所而錯失機會。

    莎拉指出，有些乘客甚至剛吃完餐就急忙起身，結果不僅遇上排隊人潮，還可能被餐車堵住動彈不得，導致回座困難。對此莎拉建議，最理想的如廁時機，是在第一餐吃完，空服員剛收完餐點後，因為這時的大多數乘客會選擇觀看電影或小憩，而機艙內走動的人也較少，上廁所也較為順暢。

    莎拉也提到，另一個時間點是在「降落廣播之前」，可以避開如廁高峰——但這需要時時刻刻關注螢幕上的飛行地圖。

    旅遊顧問拉尼（Rani Cheema）也建議，最好在登機前就先解決生理需求，飛行途中則挑選大多數乘客熟睡的時段前往，以避免排隊人潮。拉尼提醒，若不想在機艙前方排隊久候，可直接前往較少人注意的後方廁所，避開視線集中處，成功「避開人潮」更有效。

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