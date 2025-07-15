來自遠古的噎死案！ 侏儸紀魚化石卡到「這物」揭案情

「塔西斯魚」化石顯示其嘴、䚡卡著箭石。（照片取自《科學報告》網站https://doi.org/10.1038/s41598-025-00163-7，Photos M. Ebert，CC BY 4.0 ）

2025/07/15 18:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕這可能是目前所知最早的食物噎死案。德國研究從化石中發現，生活在1億5200萬年前的一種條鰭魚「塔西斯魚」（Tharsis dubius，暫譯），有好幾起例子都以同樣方式死亡：被類似魷魚、烏賊的遠古頭足綱動物卡在嘴鰓部，窒息而死。

《科學警報》（ScienceAlert）網站13日報導，德國慕尼黑大學古生物學家艾伯特（Martin Ebert）和科伯爾—艾伯特（Martina Kölbl-Ebert），重新檢視從著名的索恩霍芬石灰岩場（Solnhofen Limestone）侏羅紀晚期石灰岩沉積物收集到的化石，發現好幾個塔西斯魚化石，其嘴、鰓都卡著與牠們身體差不多長的「箭石」（Belemnite）；報告說，「在這些案例中，（箭石）喙狀結構（rostrum）刺穿魚的鰓部，（內殼）寬大的閉錐（phragmocone）則牢牢卡在魚嘴開口處」。

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現已滅絕的塔西斯魚，生活在1億5200萬年前，是微型肉食性魚，以吸食方式捕食浮游生物和小型有機體。箭石是魷魚、烏賊的遠古表親，泥盆紀到白堊紀時期生活在開放海洋；在索恩霍芬石灰岩場化石層發現的箭石化石，其內殼常附著許多貝類，顯示這些箭石死亡後，充滿氣體的內殼使其漂浮在水中，而未沉到海底，引來類似蛤蜊的軟體動物附著，吃箭石腐爛的軟組織。

這份研究報告在《科學報告》（Scientific Reports）期刊發表。由於塔西斯魚不太可能在海底惡劣環境中覓食，也不會直接捕食箭石，研究人員認為，牠們應該是吸食漂浮物上的腐爛軟組織，或者附著其上的藻類時，意外吸入箭石殘骸，吐不出來也吞不下去，最終導致窒息而亡。

Jurassic fish choking on floating belemniteshttps://t.co/teGKclnCWk — Scientific Reports （@SciReports） May 22, 2025

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