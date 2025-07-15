台積電日本熊本設廠 熊本大學成立華語教育中心

在設於熊本大學的華語文中心開幕儀式上，出席者合影留念。（西日本新聞提供）

2025/07/15 18:15

〔西日本新聞記者 藤崎真二/熊本報導〕熊本大學於今（15日）設立教授台灣華語的教育機構。此為九州・沖繩地區11所國立大學法人與台灣12所大學推動教育與研究合作的一環。隨著台積電（TSMC）進駐熊本縣，雙方將在華語教育與半導體研究上深化交流，並打造成日台文化交流據點。本中心由位於高雄市的中山大學設立。

由11所大學組成的「九州・沖繩開放大學聯盟（KOOU）」已於2024年4月與台灣的大學學術聯盟（UAAT）簽署教育與研究合作備忘錄。新設機構名為「UAAT-KOOU華語文中心」，將有4名教師常駐，提供專業課程。除在熊本大學開課外，亦將派遣講師至KOOU成員大學授課，並開辦面向當地居民的課程。

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15日的開幕儀式吸引了雙方機構約30名相關人士出席。熊本大學校長小川久雄表示：「透過本中心，期望深化語言教育與彼此的理解。」中山大學校長李志鵬在典禮後亦強調：「我們希望在華語教育及半導體研究方面扮演重要角色。」此外，台灣教育部長鄭英耀也透過影片方式致詞。

熊本大學華語文中心揭牌儀式上，台灣教育部相關人員（左二）亦出席。（西日本新聞提供）

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