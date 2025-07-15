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    協助俄軍攻打烏克蘭 美男子獲俄公民身分

    頓內次克州俄佔區州長普希林（右）頒發俄國護照給馬丁代爾（左）。（路透）

    頓內次克州俄佔區州長普希林（右）頒發俄國護照給馬丁代爾（左）。（路透）

    2025/07/15 19:36

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子馬丁代爾（Daniel Martindale）今（15日）獲俄國政府頒發俄羅斯護照，他曾協助俄軍攻取烏東城鎮，因此獲得俄國政府認可。

    《路透》報導，據俄國官方電視台畫面，穿西裝打領帶的馬丁代爾手上拿著俄國護照，用俄語對鏡頭說：「我，丹尼爾‧理查‧馬丁代爾，自願自覺接受俄羅斯聯邦的公民身分，發誓遵守憲法。」

    他接續表示：「俄羅斯不只是我的歸屬，更是我的家人，我非常高興這個想法不是只存在我心中，而是在法律上有了依據。」

    代表俄國政府贈予護照的頓內次克州（Donetsk）俄佔區州長普希林（Denis Pushilin）告訴馬丁代爾，他手上的這份護照是根據總統普廷（Vladimir Putin）簽署的法令所頒發的。

    普希林也當面對馬丁代爾表達感謝，聲稱他提供的資訊，有助於俄軍攻取烏東城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）。

    馬丁代爾在去年11月份的記者會上表示，他透過通訊軟體Telegram與親俄部隊取得聯繫，並向對方分享了關於頓內次克州烏軍軍用設施的資訊。

    普希林說：「對我們來說，這本（俄羅斯護照）是對於丹尼爾所做的一切，表達尊敬與感激的象徵。」

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