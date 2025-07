協助俄軍攻打烏克蘭 美男子獲俄公民身分

2025/07/15 19:36

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名男子馬丁代爾(Daniel Martindale)今(15日)獲俄國政府頒發俄羅斯護照,他曾協助俄軍攻取烏東城鎮,因此獲得俄國政府認可。

《路透》報導,據俄國官方電視台畫面,穿西裝打領帶的馬丁代爾手上拿著俄國護照,用俄語對鏡頭說:「我,丹尼爾‧理查‧馬丁代爾,自願自覺接受俄羅斯聯邦的公民身分,發誓遵守憲法。」

他接續表示:「俄羅斯不只是我的歸屬,更是我的家人,我非常高興這個想法不是只存在我心中,而是在法律上有了依據。」

代表俄國政府贈予護照的頓內次克州(Donetsk)俄佔區州長普希林(Denis Pushilin)告訴馬丁代爾,他手上的這份護照是根據總統普廷(Vladimir Putin)簽署的法令所頒發的。

普希林也當面對馬丁代爾表達感謝,聲稱他提供的資訊,有助於俄軍攻取烏東城鎮庫拉霍韋(Kurakhove)。

馬丁代爾在去年11月份的記者會上表示,他透過通訊軟體Telegram與親俄部隊取得聯繫,並向對方分享了關於頓內次克州烏軍軍用設施的資訊。

普希林說:「對我們來說,這本(俄羅斯護照)是對於丹尼爾所做的一切,表達尊敬與感激的象徵。」

American who aided Russian forces behind Ukrainian lines for 2 years gets Russian citizenship



DPR leader personally awards Daniel Martindale for his help



‘People here know this land was freed from a criminal regime,’ he tells reporters pic.twitter.com/WKULjog1IW