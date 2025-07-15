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    川普強硬下通牒 俄羅斯前總統：我們不在乎 俄大報暗示遭背叛

    聯邦安全會議副主席梅德維傑夫。（路透檔案照）

    聯邦安全會議副主席梅德維傑夫。（路透檔案照）

    2025/07/15 17:54

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普14日對俄羅斯祭出50天達成與烏克蘭和平協議、結束戰爭的限期，否則對俄進口商品徵收100%關稅，並實施次級制裁。對此，在烏俄戰爭期間，經常有強硬言論的俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）發文回應：「俄羅斯不在乎」。

    《路透》15日報導，梅德維傑夫在社群媒體平台以英文發文，表示「川普向克里姆林宮發出戲劇性的最後通牒，全世界都為之顫抖，預期會有後果，好戰的歐洲感到失望。俄羅斯不在乎。」

    克里姆林宮尚未正式回應川普14日的說法，不過，克宮14日指出，很清楚的是，美國持續提供基輔武器和彈藥。

    俄國官方電視台對川普這段談話的報導，著重在要將「愛國者」飛彈系統送抵烏克蘭所需時間，以及美國國內對可能造成戰事升高的憂心；俄國大報《工商日報》（Kommersant）頭版報導，以莎士比亞悲劇劇作《凱撒大帝》（Julius Caesar）中，凱撒遭刺殺時所說、後來被廣泛用於代表遭最親近者背叛之意的名言，寫著「還有你嗎，川普（Et tu, Trump），烏克蘭衝突中主要的和平維護者加入了『戰爭派』」。

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