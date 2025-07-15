挺烏罰俄之餘 川普堅稱：與普廷「還沒完蛋」

川普15日表示，儘管他對俄羅斯下「最後通牒」，但他和普廷的關係還沒完蛋。（美聯社）

2025/07/15 17:37

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在《英國廣播公司》（BBC）15日獨家專訪中表示，他曾四次認為與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭達成協議是有可能的，因此他現在對俄國總統普廷「感到失望」，不過兩人的關係「還沒完蛋」。至於是否還信任普廷，川普則說「我幾乎誰也不信任」。

川普14日宣布計畫向烏克蘭運送飛彈、防空系統等武器，並警告俄國若不在50天內與烏克蘭達成和平協議，就將對俄徵收高額關稅。在與BBC進行20分鐘越洋電話採訪時，川普花了不少時間闡述他對普廷的失望，但當被問及他與普廷的關係是否已徹底完蛋時，川普表示，「我對他很失望，但我還沒有和他徹底完蛋，只是我對他很失望」。

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對於如何讓普廷停止這場流血衝突，川普強調「我們正在努力」，但隨後又自嘲說，「我們會進行一次很棒的對話。我會說：『很好，我覺得我們快要完成（和平談判）』。然後他（普廷）就會炸掉基輔的一棟建築。」

談話轉向曾被川普批評「過時」的北大西洋公約組織（NATO）後，川普重申現在已經不這麼認為，反而覺得北約終於開始跟上時代，「因為該聯盟正在自食其果」。川普強調，他仍相信集體防禦，因為這意味著小國可以抵禦大國的攻擊，且德國、法國和西班牙在內各國領袖已開始尊重他及他的決策，部分原因是各國領袖認為，他兩次當選總統確實「很有才華」。對於各國領袖是否有時會「明顯奉承」他，川普則認為這只在「表現友善」。

川普也談到英國在世界舞台的未來，稱英國是「偉大的地方」，自己在那裏擁有房產。不過，他認為英國脫離歐盟是「草率」之舉，但問題正在解決。對於英國首相施凱爾，川普表明非常喜歡他，同時稱讚英美貿易協議，「儘管他是自由主義者」。川普另提到九月將對英國進行史無前例的第2次國是訪問，還稱讚英王查爾斯三世是「偉大的紳士」，並說不希望英國國會議員屆時從休假中被召回，以便他發表演講，「讓他們去享受吧」。

談到美國國內政策，川普稱自己關鍵的競選承諾，解決美墨邊境的非法移民問題，同時制定具有里程碑意義的稅收和支出法案。對於自己總統任內的遺產，川普自評是「拯救美國」，「我認為美國現在是一個偉大的國家，而一年前它還是一個衰敗的國家」。

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