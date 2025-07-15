納坦雅胡慘了！「最重要盟友」為兵役問題反目 執政聯盟瀕瓦解

以色列總理納坦雅胡（左）14日在耶路撒冷出席國會會議，與國防部長卡茲（中）及國安部長班吉維爾（右）並肩而坐。當天會議審議驅逐議員奧德的動議，正值納坦雅胡執政聯盟因極端正統派政黨退盟而面臨危機。（路透）

2025/07/15 17:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕在加薩戰爭進入關鍵時刻之際，以色列總理納坦雅胡的聯合政府面臨嚴峻挑戰。根據美聯社報導，長期作為其關鍵執政夥伴的極端正統派（ultra-Orthodox）政黨「聯合妥拉猶太教」（United Torah Judaism），於14日凌晨宣布退出聯合政府。

此舉的導火線，是一項旨在立法確立極端正統派教徒可免除兵役的法案。在以色列，多數猶太人都需服兵役，但極端正統派社群的年輕人，長期以來多以研讀猶太經典為由豁免。自加薩戰爭爆發、軍隊人力需求大增後，此議題已加劇以色列社會的內部裂痕。

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「聖經旗幟」（Degel HaTorah）派系在聲明中表示，政府屢次違反確保猶太神學院學生地位的承諾。該派國會議員因此宣布辭去在聯合政府與所有內閣職務。

儘管這個長期在以色列政壇扮演「造王者」的政黨出走，並不會立即推翻納坦雅胡的統治。然而，一旦其在48小時內正式生效，將使納坦雅胡的執政聯盟僅保有微弱多數，並更加依賴兩個極右翼政黨的意向，這可能使加薩停火談判更趨複雜。

不過，國會預定本月底休會至10月，反對黨亦受程序限制，年底前不得發動不信任案。這讓納坦雅胡暫時握有喘息空間，但聯盟穩定性已經岌岌可危。

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