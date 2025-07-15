有損國格? 與中國女大生約砲害被退學 烏國電競選手說話了！

就讀大連工業大學的女大生李欣蒔，去年12月與烏克蘭已婚電競選手宙斯約砲，引發一系列爭議。（圖翻攝自微博）

2025/07/15 22:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名正妹女大生與知名第一人稱射擊遊戲《絕對武力》（Counter-Strike，CS）的烏克蘭籍退役電競選手「宙斯」（Zeus，本名特斯連科，Danylo Teslenko）約砲，引發一系列爭議。如今7個月過去，女大生因此事突然被校方以「有損國格及校譽」為由退學，消息曝光衝上微博熱搜。而這件事也傳到「宙斯」耳中，近日發聲回應，並駁斥部分網上傳言。

綜合中媒報導，2024年12月，「CS2」世界錦標賽在上海登場，「宙斯」受邀到訪中國進行表演賽，期間他被指在粉絲群分享豔遇，當月16日PO出他與一名21歲女大生開房間的親密照片和影片，「宙斯」當時還在群內脫口「中國女孩一天就被征服」等言論，引爆中網怒火。

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隨後中國網友肉搜出該名女大生，為就讀大連工業大學的李欣蒔，與「宙斯」約砲時還與異地戀男友處於戀愛關係；至於「宙斯」則被指早就結婚，甚至育有與李欣蒔年紀相仿的女兒。隨著輿論延燒，李欣蒔於今年元旦透過個人社群發布道歉聲明。

沒想到事發後7個月過去，大連工業大學學生工作處透過官網發布，開除李欣蒔學籍的處分公告，直指李欣蒔2024年12月16日的不當行為，對大家造成惡劣的負面影響，有損國格、校譽，予以退學。該消息曝光後，一度衝上微博熱搜話題。

對此，「宙斯」本月13日在Telegram發聲，「幾個月前，我和一個在上海認識的女孩在Telegram發布了幾段影片，當中包括我們的合影，但沒有任何不雅的內容或羞辱畫面。那時，我就只是想記錄我的生活，我沒有想到這會影響到另一個人的一生。我是後來才知道那個女孩有戀人，她也因此面臨外界批評，我真的很抱歉事情演變成這樣。當我意識到狀況變得嚴重，我馬上刪除了影片，我不想對任何人造成傷害，我也不是故意的，我沒有逃避也沒有找藉口，我就是實話實說。」

「另一個我要澄清的事情是，我沒有結婚，關於我有家人或妻子的謠言都不屬實。拜託大家別再霸凌那位女孩，我們都會犯錯，而我也已經從這件事吸取了教訓。希望這件事盡快落幕，如果有什麼辦法可以幫助到那位女孩，我很樂意幫忙。」

今天他又PO文：「一個看似平常的事件，卻成了傳遍全球的新聞。我醒來時，周遭充斥著從中國到西方媒體的討論、仇恨留言。我很抱歉事情發展到這個地步，想到這件事中受苦最深的女孩，我特別心痛。我真的很擔心她。我知道有一些中國的網友訂閱我的帳號，我想直接對你們說，對不起，我無意冒犯這位女孩，也無意冒犯你們中國人。」

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「宙斯」透過Telegram發聲。（圖翻攝自Zeus_IG）

「宙斯」透過Telegram發聲。（圖翻攝自Zeus_Telegram）

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