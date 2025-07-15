川普又贏了！最高法院裁決 准許裁撤近1400名教育部員工

美國總統川普任命共和黨金主麥馬洪（Linda McMahon）出任教育部長，目標就是推動裁撤教育部人員。（法新社資料照）

2025/07/15 16:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，美國聯邦最高法院14日做出裁決，允許總統川普的政府重啟其備受爭議的計畫，裁撤近1400名教育部員工。這項裁決是川普政府在重塑聯邦政府的努力中，從最高法院獲得的又一次勝利。

最高法院以6比3的票數，同意暫停波士頓聯邦法官喬恩（Myong Joun）先前頒布的初步禁制令。該禁制令不僅阻止了裁員，更對川普解散教育部的更廣泛計畫提出質疑。喬恩法官在判決書中寫道，這些裁員「很可能將使該部門陷入癱瘓」。

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川普14日晚間在其社群平台上發文，稱最高法院「為全國的家長與學生帶來了一場重大勝利」，並表示此決定將允許其政府開始將教育部的許多職能「還給各州」。教育部長麥馬洪（Linda McMahon）也發聲明表示，總統作為行政部門首長，擁有對聯邦機構人事與組織的最終決定權。

然而，三位自由派大法官對此提出異議。大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）在異議書中寫道：「當行政部門公開宣布其違法意圖，並著手執行該承諾時，司法機構的職責是制止這種無法無天的行為，而不是為其加速。」

代表麻州學區與教育團體提告的律師則批評，最高法院在其「影子議程」（shadow docket）上，未經辯論就推翻了下級法院的裁決，是對美國公共教育承諾的「毀滅性打擊」。代表部分員工的工會指出，這些面臨裁員的員工自三月以來一直在帶薪休假中，若無禁制令，他們本將在六月初被解僱。

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