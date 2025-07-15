川普關稅大棒「兵臨城下」！俄前總統梅德維傑夫嗆：一點也不在乎

俄國前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。（路透檔案照）

2025/07/15 16:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕眼看俄羅斯不願停止對烏克蘭的侵略戰爭，美國總統川普14日給克里姆林宮50天時間達成和平協議，否則將祭出100%關稅。對此，俄國總統普廷心腹、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）15日反擊道，俄國不在乎川普「戲劇性的最後通牒」。

《路透》報導，川普表明將向烏克蘭提供新一批先進武器，包括飛彈和防空系統等，又威脅將對採購俄國商品的外國買家實施制裁，其中原油佔很大一部分，中國、印度預料將是最大受害者。

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然而，儘管克宮目前尚未對川普的言論發表評論，但一向快人快語的梅德維傑夫，搶先在社群平台Ｘ發文反譏川普，稱川普向克宮發出「戲劇性的最後通牒」，「全世界都為之震驚，期待著後果。好戰的歐洲感到失望，但俄羅斯一點也不在乎」。

除了川普出招外，由川普盟友、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆發起的對俄制裁法案，還將賦予川普對任何幫助俄國的國家徵收500%關稅的權力，但川普認為100%就已足夠。

川普在談話中表達對普廷的不滿，認為與他對話沒有意義。

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