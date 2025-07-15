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    對抗空污 越南河內明年7月起逐步禁燃油摩托車

    據統計，河內有超過730萬摩托車，是當地人主要的交通工具。（歐新社）

    據統計，河內有超過730萬摩托車，是當地人主要的交通工具。（歐新社）

    2025/07/15 16:32

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了改善日益惡化的空氣污染，越南政府決定從2026年7月起在首都河內市中心部分地區禁止使用燃油摩托車，並逐年擴大實施範圍。

    綜合越南媒體及《美聯社》報導，新措施首階段適用於環繞河內市中心的「一環」市中心區域，到2028年限制區域將擴大到「二環」，並開始對私人燃油摩托車進行一定管控，2030年將對河內「三環」以內區域實施相關規定。政府文件表示，此舉旨在提供「全國其他大城市可複製的無煙交通發展模式」。

    此外，其他措施還包括升級廢物處理廠、使用數位工具監測污染，以及對違規者施加更嚴厲的處罰，檢舉人也可因檢舉環境違規行為而獲得獎勵。

    與越南其他地區一樣，摩托車是河內居民的主要交通工具。該市擁有700多萬輛摩托車和100多萬輛汽車。河內市中心是該市大部分商業活動所在地，包括辦公大樓、政府大樓和商業中心，但因交通造成的空氣污染也日益令人擔憂。

    越南環境監測中心數據表明，2024年河內PM2.5年均值為越南國家標準值的2倍，造成空氣污染的主要因素是灰塵、車輛廢氣及建築業、工業和農業的生產活動，且污染情況仍在不斷惡化。

    河內市一環路穿過中心區域的路段僅長7.2公里，但貫穿了多個高密度城區，是首都最擁堵的「交通動脈」。專家預計河內在逐步落實禁令後，可以將PM2.5年均值降低20%。

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