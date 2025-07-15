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    袁紅冰爆中國機要官員帶文件叛逃 曝兩套俄羅斯垮台後方案

    中國流亡作家袁紅冰。（資料照）

    中國流亡作家袁紅冰。（資料照）

    2025/07/15 17:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡作家袁紅冰近日爆料，中國外交部一名機要官員5月底攜帶機密文件叛逃至俄羅斯，引發中共高層極度震驚與戒備。該份據稱屬於「絕密」等級的文件內容，涉及中共針對俄羅斯若在烏克蘭戰爭中失利時的兩套應對方案。他還說，此事在北京高層引發巨大震盪。

    袁紅冰近日受訪時指出，該名中共外交官因不滿上級壓力而出走，並向俄方遞交了中共內部文件，內容涉及若俄羅斯政權崩潰，中共將如何應對可能出現的地緣政治重組，文件所述第一套方案為，在可行情況下，中共將支持俄羅斯聯邦共產黨或親共多黨聯盟，介入俄羅斯政局，試圖重建國際共產主義勢力於歐洲的政治基礎。

    第二套方案則指出，若西方勢力無可避免掌控莫斯科政權，中共將支持在烏拉爾山以東另立政權，成立所謂「東俄羅斯聯邦」，並不排除動用軍事力量協助介入西伯利亞地區，作為台海戰爭時的戰略重心與能源備援基地。

    袁紅冰進一步引述此所謂「中共體制內良知人士」消息稱，俄羅斯方面在6月中旬已將該名外交官與其上司妻子遣返中國，並以外交照會回應中方，稱「俄羅斯是不可顛覆的強大存在」，並強調其核武力足以嚇阻一切敵對行動。

    袁紅冰指出，該起叛逃事件據稱被中共列為絕密，但由於中共內部官員普遍對習近平領導產生不滿，消息仍在體制內部流傳。袁紅冰稱，北京正計畫在9月初俄羅斯總統普廷訪中出席閱兵時，雙方簽署一份未公開的戰略協議，深化俄中在歐洲戰場、北極部署與台海戰爭等議題的合作。俄羅斯將做出具體可靠的預案，在台海戰爭爆發時，為中共提供幫助。

    袁紅冰說，這也解釋了為什麼中國外交部長王毅，7月2日會對歐盟歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，北京承受不起俄羅斯在烏克蘭戰敗，以免美國獲勝後將全部注意力投向中國，目的就在於安撫被突發的意外事件激怒的普廷。

    儘管外界普遍關注中共是否會在俄烏戰爭與台海局勢間，擬定更深層的聯動戰略布局。不過袁紅冰的相關爆料尚無法獨立查證，中國外交部也未對此回應，呼籲公眾審慎看待。

    中國外交部長王毅表示，北京承受不起俄羅斯在烏克蘭戰敗，以免美國獲勝後將全部注意力投向中國。（美聯社檔案照）

    中國外交部長王毅表示，北京承受不起俄羅斯在烏克蘭戰敗，以免美國獲勝後將全部注意力投向中國。（美聯社檔案照）

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