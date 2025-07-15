80歲才開始長跑！ 印度馬拉松傳奇「頭巾旋風」車禍身亡

辛格參賽時習慣裹頭巾，獲封「頭巾旋風」。（美聯社）

2025/07/15 17:46

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕綽號「頭巾旋風」（Turbaned Tornado）的印度馬拉松傳奇人物辛格（Fauja Singh），日前在印度返鄉散步時遭車撞擊，送醫不治，享嵩壽114歲。

根據《紐約時報》報導，辛格自稱生於1911年4月1日，出生地印度旁遮普邦比亞斯品德（Beas Pind），年輕時未曾接受正規教育，靠農務為生。2000年，他在人生歷經喪妻、喪子等劇痛後，80多歲開始參加長跑，先後征戰倫敦、紐約及多倫多馬拉松，成為全球矚目的長者運動典範。

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2011年，他以百歲高齡在多倫多完成全馬，時間8小時25分，成為史上首位百歲完賽者，同年更於賽場創下95歲以上組多項田徑紀錄。雖因無出生證明，世界紀錄未獲官方認證，卻絲毫無損其精神價值。他生前曾淡然表示：「如果有人樂於質疑，那也有人因此得到快樂」。

辛格被Adidas選為形象代言人，留下名言：「前20哩不難，最後6哩靠與神對話」。2016年封鞋後仍每天健走10公里，自信長壽祕訣是素食、不抽菸、不飲酒，以及心無雜念的生活態度。他的一生也被改編為童書《Fauja Singh Keeps Going》，成為激勵無數人的象徵。

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