驚險影片曝！5歲童遭流浪犬狠咬拖行 鄰居衝出救回一命

男童遭狗群圍攻拖行，鄰居奮勇救援畫面曝。（圖取自X@gharkekalesh）

2025/07/15 18:45

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名男童在家門口玩耍時，突遭一群流浪犬攻擊，不但遭狠咬還被拖行數公尺，所幸鄰居及時出手相救，才未釀更大悲劇。

根據《NEWS 18》報導，這起驚悚事件發生在印度北方邦（Uttar Pradesh）庫希那加爾（Kushinagar），當時年僅5歲的阿尼克（Anik）正在自家門口玩耍，突然遭遇一群流浪犬襲擊，不但被咬傷，還被拖行至馬路上，拖行距離長達20公尺，所幸鄰居南希（Nancy）見狀衝出，將狗趕走救回孩子。

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事發當時，阿尼克母親正在屋內，而攻擊過程被監視器拍下，畫面曝光後引發關注。男童送醫後發現身上有多達18處咬傷，情況一度危急，經轉診醫學中心治療後，目前已脫離險境。

該地近期流浪犬問題嚴重，居民對此人心惶惶，紛紛要求當局儘速處理，避免再有人受害。國大黨議員奇丹巴蘭（Karti Chidambaram）也呼籲政府應制定全國統一政策，將流浪犬集中收容、安置及絕育，減少街頭犬隻危害。

Street dogs attack on a Kid in Kushinagar Up. Thankfully, the boy survived.

pic.twitter.com/7LHrxbUtxn — Ghar Ke Kalesh （@gharkekalesh） July 10, 2025

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