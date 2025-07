驚險影片曝！5歲童遭流浪犬狠咬拖行 鄰居衝出救回一命

2025/07/15 18:45

〔即時新聞/綜合報導〕印度一名男童在家門口玩耍時,突遭一群流浪犬攻擊,不但遭狠咬還被拖行數公尺,所幸鄰居及時出手相救,才未釀更大悲劇。

根據《NEWS 18》報導,這起驚悚事件發生在印度北方邦(Uttar Pradesh)庫希那加爾(Kushinagar),當時年僅5歲的阿尼克(Anik)正在自家門口玩耍,突然遭遇一群流浪犬襲擊,不但被咬傷,還被拖行至馬路上,拖行距離長達20公尺,所幸鄰居南希(Nancy)見狀衝出,將狗趕走救回孩子。

事發當時,阿尼克母親正在屋內,而攻擊過程被監視器拍下,畫面曝光後引發關注。男童送醫後發現身上有多達18處咬傷,情況一度危急,經轉診醫學中心治療後,目前已脫離險境。

該地近期流浪犬問題嚴重,居民對此人心惶惶,紛紛要求當局儘速處理,避免再有人受害。國大黨議員奇丹巴蘭(Karti Chidambaram)也呼籲政府應制定全國統一政策,將流浪犬集中收容、安置及絕育,減少街頭犬隻危害。

Street dogs attack on a Kid in Kushinagar Up. Thankfully, the boy survived.

pic.twitter.com/7LHrxbUtxn