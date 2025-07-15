艾班尼斯訪中插曲！澳媒北京拍攝遇阻 中國保全要求交出影片

艾班尼斯（左）15日下午與習近平會晤。（路透）

2025/07/15 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯12日起對中國展開6天訪問，並在15日下午與中國國家主席習近平會談。然而，當天從下榻飯店出發、準備在一處觀光景點拍攝預告用片段的多家澳洲媒體，傳出遭到中國保全人員阻攔，還被要求交出拍攝片段。

英國《衛報》指出，艾班尼斯12日下午在北京與習近平及國務院總理李強會晤，而《澳洲廣播公司》（ABC）、《特殊廣播服務公司》（SBS）、《天空新聞》（Sky News）等多家澳媒，當天上午從下榻飯店出發，前往歷史悠久的北京鼓樓、鐘樓，拍攝報導兩國領袖會晤所使用的預告片段。

請繼續往下閱讀...

然而，當澳媒代表團在澳洲駐北京大使館工作人員陪同下進行拍攝時，多達8名保全人員突然擋住記者，詢問他們是否獲准拍攝，並要求他們不要離開，等待警方抵達。隨後，2名保全人員還要求記者交出攝影片段。

在澳洲外交官出面交涉後，媒體團才獲准乘坐巴士離開。ABC外交事務記者齊德季奇（Stephen Dziedzic）表示，這起「衝突」並不嚴重，也沒有人感受到人身威脅，「他們可能是當地政府僱用的保全人員，正在監視該地區，也許這件事沒有完全傳達到下級」。

據了解，澳洲大使館一名官員向中國保全人員堅稱，澳洲媒體已獲准在該處拍攝。當一名保全準備要擋住攝影師時，她更立即出手干預，要他們後退。

齊德季奇提到，北京的政治氣氛與幾天前訪問上海時，更加開放和外向的氛圍相去甚遠。中國嚴格控制媒體報導，審查本國公民（包括社群媒體），並密切監視訪問該國的外國人。

艾班尼斯和習近平預計將討論澳中關係敏感議題，包括貿易、安全和關鍵礦產的供應鏈。艾班尼斯預計提出中國軍艦環繞澳洲航行的問題，以及被拘留的學者楊恆均一案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法